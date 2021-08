Stačí zahoukat – a dětské tváře se rozzáří úsměvy. Právě o tom se policisté z Brandýsa nad Labem na Praze-východ přijeli přesvědčit do Mladé Boleslavi.

Policisté z Brandýsa nad Labem potěšili děti v Klaudiánově nemocnici. | Foto: Policie ČR

Dětské centrum tamější Klaudiánovy nemocnice, kde pobývají děti, jež nemají to štěstí moci vyrůstat se svými rodiči, navštěvují už několik let před Vánoci, kdy přivážejí dárky i finanční příspěvky. Proč by ale nemohli přijet také uprostřed léta? Po osmi měsících proto svou návštěvu zopakovali. Ve středu o tom informovala Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ.