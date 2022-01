Policie umí dronem ohlídat řidiče víc, než zákon umožňuje trestat

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Umravnit řidiče by do budoucna mohlo pouhé upozornění, že nad konkrétním úsekem silnice sleduje provoz dron. Předpokládá to ředitel středočeské policie Václav Kučera, podle jehož slov technika, která by šoféry přibrzdila v rozletu, už existuje.

Měření bezpečné vzdálenosti. | Video: Policie ČR

A je vyspělejší, než by laik očekával. Umí třeba ohlídat dodržování dostatečného odstupu mezi vozidly. Klidně i na dálnici v obou směrech naráz: ve všech čtyřech pruzích. Zatím lze kárat, ne pokutovat Technika je nyní o kus dál před paragrafy, připouští policejní ředitel. Na rozdíl třeba od Německa u nás bezpečná vzdálenost není nařízena: pouze doporučena. Nedodržení tedy trestat nelze, pokud se nestane příčinou nehody. A pokutu za rychlost je možné vyměřit pouze v případě jejího změření certifikovaným pozemním prostředkem – tedy schváleným radarem; nikoli pomocí počítačových propočtů záběrů shůry. I tak Kučera očekává, že novinka může zabrat, pokud se o technických možnostech bude všeobecně vědět. Řidičům by mohlo stačit vědomí, že jejich počínání lze detailně sledovat. Pokud to účinkovat nebude, přišel by čas usilovat o změnu zákona. Technologie, která by umožnila sypat pokuty, už, zdá se, k dispozici je. V únoru bez kapky alkoholu, slibuje hejtmanka. Kdo se k ní přidá? Že systém funguje, podle slov středočeského ředitele prokázaly první hodiny zkušebních letů. „Na jaře bychom s tím chtěli vyjít ven a prezentovat výsledky,“ plánuje Kučera rozsáhlejší měření s tím, že úsek sledovaný z dronu bude označen, aby řidiči dostali šanci jet tak, jak se patří. V první fázi se počítá s tím, že středočeská policie takto zkusí pohlídat provoz na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy. Pojedou řidiči pod dohledem opatrněji? Jestliže Kučera hovoří o kolaborativním dopravním monitoringu, má na mysli takové propojení různých technických zařízení, které v elektronickém světě dokáže dát dohromady data z různých sledovacích systémů. Při vyhodnocování rychlosti a vzdálenosti vozidel zachycených shora dronem je tak třeba možné automaticky přiřadit konkrétní registrační značky zaznamenané na zemi kamerami – a to vše specializované počítačové programy umějí vyhodnocovat v reálném čase. Stejně jako způsob jízdy či například správné zipování. Lze však očekávat, že kolem takových možností využívání techniky se ještě zvednou debaty a polemiky lidí hovořících o právech, svobodě či soukromí. Středočeský ředitel Policie ČR nicméně připomíná i právo ostatních účastníků silničního provozu na život a zdraví. Přičemž upozorňuje na hlavní příčiny dopravních nehod na území Středočeského kraje: nesprávný způsob jízdy loni s podílem 47 procent (přičemž významné zastoupení zde podle Kučerova náměstka pro vnější službu čili uniformovanou policii Jana Tulacha mají právě nedodržení bezpečné vzdálenosti a telefonování za jízdy), nepřiměřená rychlost 18 procent. Až s odstupem následují nedání přednosti (devět procent), alkohol (čtyři procenta) a nesprávné předjíždění (půl druhého procenta). Středočeská policie se tedy chystá vyrukovat na vybraných úsecích s měřením, na které předem důkladně upozorní – a následně bude vyhodnocovat, zda to mělo vliv na pokles počtu dopravních nehod.