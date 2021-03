Kdo poruší následující tři týdny tvrdý lockdown a překročí hranice okresu, aniž byl k tomu měl pádný důvod, hrozí mu postih. Přejíždět mohou pouze lidé do zaměstnání a k lékaři. My jsme se vydali na hranici čtyř okresů a dvou krajů, které okres protínají. Zjištění? Řidiči byli vesměs disciplinovaní. Od úterý kontroly na přejezdech okresů posílí vojáci a celníci.

Nová Ves – směr Mělník

První hlídka, kterou jsme ráno potkali, zastavovala náhodně řidiče u Nové Vsi, kudy auta mířila na Mělník, do Prahy i na Litoměřicko. Od sedmé hodiny ranní zhruba do půl desáté dvoučlenná mělnická policejní hlídka zkontrolovala doklady u řidičů 21 vozidel. Patnáct z nich mělo vše v pořádku a další na místě vyplnili čestné prohlášení. Všichni zastavovaní se zároveň podrobili testu na alkohol. I při něm bylo do půl desáté vše v pořádku. Jedním z řidičů byl na tomto úseku Jan Šípek z Dolních Beřkovic. „Vozím konzole a záclony po celé republice. Takže se pohybuji všude. Povolení mám v pořádku,“ potvrdil šofér.

Nová ves – směr Praha

U Nové Vsi se rozděluje silnice celkem do čtyř okresů a Prahy, zároveň i do Ústeckého kraje. Proto o kus dál čekala na řidiče další hlídka. Tentokrát v podobě dálniční policie se dvěma vozy, a to na 18 kilometru dálnice D8 ve směru od Litoměřic na Prahu. Policisté zde zastavovali auta od osmé hodiny ranní, přičemž hodinu před polednem měla hlídka zkontrolovaných okolo 50 vozidel, přičemž závažné pochybení neodhalila.

Slaný – Louny

Dvoučlenná hlídka kontrolovala namátkově řidiče na silnici I/7 ve směru ze Slaného do Loun. Policisté si na ně počíhali v zálivu u odbočky na Třebíz. Kontrole jsme neunikli ani my ve chvíli, kdy jsme s pražskou registrační značkou přijeli ve směru od Loun.

Vše bylo v našem případě v pořádku, stejně tak u dalších prověřovaných řidičů. Někteří byli ze sousedních vesnic a kromě zaměstnání mířili třeba k lékaři do Prahy. To byl i příklad Milana Jirkovského z Loun. „Já nemám covid, ale řeším jiné zdravotní obtíže. Jedu do Prahy k doktorovi. Takže musím,“ vysvětlil. Podobně na tom byla i další zastavená manželská dvojice seniorů, kteří jeli na kontrolu k lékaři do Střešovic. I oni se prokázali žádankou na lékařské ošetření.

Stochov – Nové Strašecí

Naší pozornosti neunikla ani situace na pomezí Kladenska a Rakovnicka. Hlídku jsme potkali na staré „Karlovarce“ mezi Stochovem-Slovankou a Novým Strašecím. Zde se vyskytlo pár drobných nedostatků. Sedmatřicetiletý řidič prý vezl babičku ze Pcher k lékaři

i s potvrzením. Nemůže na nohy a má nemocné srdce. Babičku poté vrátil domů a zpět do svého okresu se už vracel bez lékařské zprávy. Zastavila ho hlídka a chtěla znát důvod jeho cesty. Vše proto policistům vylíčil. Jelikož se jednalo o první den, vyřešili nedostatek domluvou.

„Lidé vesměs nařízení chápou, spolupracují a mají u sebe příslušné dokumenty. Hlídky respektují čestná prohlášení napsané rukou. Ne každý měl možnost si je přes víkend vytisknout. Policisté zároveň mají formuláře vytištěné s sebou ve služebních vozech a zájemcům je rozdají,“ potvrdila mluvčí středočeských policistů Vlasta Suchánková.

Jak je to v hromadné dopravě?

Náš zájem se nevyhnul ani hromadné dopravě. Ve vlaku na trase ze Slaného na Kladensku do Kralup nad Vltavou na Mělnicku cestovali v osm ráno pouze tři pasažéři. Dva potvrzení od zaměstnavatele měli u sebe, třetí sdělil, že mu ho dodá zaměstnavatel až dnes. Na vše dohlédl průvodčí. „Jedu přes Kralupy až na Podbabu, takže v úterý už budu mít vše potvrzené,“ znělo vysvětlení.

Poklidná situace byla i ve Stochově na nádraží. Tam přibližně ve stejnou dobu cestoval vlakem jediný pasažér, kterého nikdo, podle jeho slov, nekontroloval při nástupu ani při výstupu. Ovšem hranice okresu nepřekročil. Přijel z Kladna.

Řidič autobusu, který před osmou hodinou čekal na cestující u vlakového nádraží ve Slaném, aby je odvezl do Prahy na dotaz, zda bude svým cestujícím kontrolovat nějaké dokumenty o výkonu práce, odpověděl Kladenskému deníku pouze znechuceně nevybíravými výrazy.

Na ostatních silnicích Kladenska, takzvaných okreskách a spojovačkách, jsme za čtyři hodiny v pondělí dopoledne nepotkali jedinou hlídku.