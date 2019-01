Střední Čechy – Jaká byla příčina vážné nehody poblíž obce Skorkov, která si v noci na čtvrtek vyžádala více než hodinové uzavření dálnice D10 ve směru jízdy od Prahy na Mladou Boleslav? To se stále snaží objasnit mladoboleslavští policisté.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šrámková Alena

Jejich úkolem je osvětlit okolnosti havárie, k níž došlo ve středu ve 20.22 na dálničním kilometru 19,62. Auto tam zůstalo převrácené mimo dálnici, přičemž řidič i spolujezdkyně utrpěli vážná zranění, s nimiž je záchranáři odvezli do vinohradské nemocnice v Praze.

Šoféra dokonce museli z vraku vyprošťovat hasiči. Jednotka ze Staré Boleslavi použila hydraulickou techniku; bylo mimo jiné nutné odstřihnout střechu havarovaného auta.

„Řidič osobního vozidla Mazda 2 DE ve snaze zabránit střetu s vozidlem jedoucím před ním strhl řízení vpravo, dostal smyk a vjel mimo komunikaci,“ přiblížila dosud známé okolnosti policistka Markéta Johnová. „S vozem narazil do oplocení u dálnice a následně do stromu,“ konstatovala.

Dopravní policisté z Mladé Boleslavi by ale potřebovali znát i další detaily. Hledají proto svědky, jejichž postřehy by průběh nehody mohly pomoci osvětlit, a žádají je, aby se přihlásili na telefonním čísle 702 207 848 nebo prostřednictvím bezplatné linky 158. Cenné k osvětlení průběhu nehody by podle Johnové mohly být zvláště informace řidiče tmavého vozu SUV, který ve středu po osmé večer jel od Prahy směrem na Mladou Boleslav. „Velmi by pomohl i případný záznam z kamer z projíždějících vozidel,“ doplnila policistka.