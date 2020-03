Politici se dohadují, zda mají nemocnice dost respirátorů

Nouzí o prostředky chránícími před nákazou koronavirem by středočeské nemocnice, jejichž jediným akcionářem je kraj, nyní trpět neměly. Deníku to v pondělí řekl Jan Denemark Nováček z krajského úřadu. To, že situace v krajských nemocnicích zůstává navzdory dosavadní distribuci dodávek tristní, vyplynulo z nedělního vyjádření středočeské opozice, požadujícího inventuru stavu zásob v nemocnicích a neprodlené zjednání nápravy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Ston