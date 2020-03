Už nyní, kdy počet laboratorně potvrzených případů dosahuje v kraji osmi desítek a celorepublikově šesti stovek, místy sílí hlasy po pojmenování viníka. Mohou být mnohem intenzivnější, pokud se postup koronaviru nepodaří zastavit: počty pacientů budou stoupat a vidina ukončení tvrdých omezení a zákazů spojených s nouzovým stavem oddalovat.

Pakliže k tomu dojde, onemocnění se také bude přibližovat ke každému z nás. Co by si měl říci ten, kdo bude mít tendence k hodně horkým pocitům vůči člověku, o němž si myslí, že nákazu „zavlekl“ do jeho okolí? Právě pro takové případy radí Biedermannová zachovat chladnou hlavu. Byť připouští, že se to daleko snáz řekne, nežli ve vypjatých momentech udělá.

Zvládneme to společně

„V této době to řada z nás nemá lehké,“ konstatovala psycholožka. „Spoustu věcí musíme řešit poprvé, omezují nás, nevíme, jaké budou důsledky,“ sdělila Deníku s tím, že někdy se nám daří uvažovat velmi racionálně – a jindy nás více zahltí různé nepříjemné úvahy a pocity.

Naštvanost, nejistota, strach, katastrofické prognózy – to není nic nepatřičného. „Tohle všechno je v dané situaci normální. Důležité je těmto emocím nepodléhat, ale právě v těchto situacích si vzpomenout na hodnoty a principy, které zastáváme,“ radí Biedermannová. A co je podle ní v dnešní době nejpodstatnější? Solidarita, slušnost, vědomí toho, že pomáhání druhým pomáhá. „Že společně to zvládneme,“ konstatovala.

Onemocnět neznamená vinu

Stejné zásady připomíná i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která je na středočeské úrovni v centru všech aktuálních opatření: stojí v čele bezpečnostní rady kraje i jeho krizového štábu. Nezastírá, že si uvědomuje vlastní riziko, jestliže se setkává se spoustou lidí.

A třebaže se snaží kontakty omezovat – například na páteční tiskovou konferenci budou mít přístup jen kameramani, zatímco píšící novináři mají její vystoupení sledovat přes internet, jednání krajských radních plánované na pondělí se neuskuteční a s řadou spolupracovníků je jen v elektronickém kontaktu, nemá možnost respektovat doporučení určené většině národa: co nejvíce zůstávat doma a vycházet jen v nejnutnějších případech.

Hejtmanka zdůrazňuje, že pokud někdo onemocní, nemá smysl mu nic vyčítat. Nemusí to znamenat, že on sám se zachoval špatně, nezodpovědně, že něco zanedbal nebo podcenil. Může to být „vina“ toho, kdo třebas jen prošel kolem. I proto hejtmanka opakovaně vyzývá k maximální ohleduplnosti.

Což mimo jiné znamená důsledně respektovat nařízení o zakrývání úst i nosu na veřejnosti: je to hlavně ochrana okolí. Dále hejtmanka Středočechy vybízí, aby se neshlukovali, dodržovali odstup od druhých – a vůbec se chovali odpovědně. „Za ohleduplnost a solidaritu děkuji,“ konstatovala.

Jak se vyrovnávat s nouzovým stavem



- Důležité je mít správné informace – je dobré vyhledávat oficiální zdroje – ale současně si hlídat nejen jejich důvěryhodnost, ale také přiměřenost.



- Náš život by se neměl zastavit nebo omezit jen na témata související s koronavirem. Kvůli současným omezením bychom se neměli přestat radovat a těšit ze života.



- V nynější době je dobré stanovit si nový denní režim i plánování času. A zkusit se zaměřit na zdravý životní styl, dostatek spánku, zdravou stravu, cvičení; nepřehánět to s alkoholem.



- Žádný den se nám nevrátí zpět a je na nás, jak ho prožijeme. Vědomí, že toto mám ve svých rukou, že toto všechno můžu, nám pomáhá.



- Každý potřebuje informace, kterým bude rozumět. Pokud jsme v kontaktu se seniory, mluvme s nimi o jejich pocitech i obavách – a vysvětlujme, že současná omezení jsou jen dočasná.



Zdroj: Eva Biedermannová, psycholožka HZS Středočeského kraje