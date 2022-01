PODÍVEJTE SE: Zámek Koleč je otevřený i v zimě. Láká na medovou expozici

V minulém týdnu se navíc stávalo, že již přihlášení lidé někdy bez omluvy nedorazili. Následně se v některých případech vysvětlilo, že jim vyšla covidová pozitivita, a tak nepřišli kvůli tomu; rušit sjednaný termín nepovažovali za nutné, jestliže předpokládali, že všechny evidence týkající se koronaviru jsou propojené – a měli za to, že „covidový systém“ o tom, že se nemohou očkovat, prostě ví.

Posilovat se mohou i dvanáctiletí

Pokračuje i očkování mezi dětmi a mládeží. Podle informací krajského úřadu je ve středních Čechách již naočkováno první dávkou pět procent dětí ve věkové skupině od pěti do dvanácti let. Výraznější zastoupení mezi očkovanými mají starší děti – přičemž pro věkovou skupinu od 12 do 17 let se v pondělí otevřela možnost registrací na třetí, takzvanou posilující dávku, pokud od podání té druhé uplynulo nejméně pět měsíců. Získat ji lze jak ve vybraných ordinacích praktických lékařů pro děti a dorost, tak na očkovacích místech (mladší než 16leté zájemce však přijmou jen některá z nich. Kolem posilující dávky u dětí a mladistvých sice odborníci nevydávají jednotná stanoviska – i Státní ústav pro kontrolu léčiv uvedl, že k jasnému vyjádření zatím nemá dostatek dat – nicméně za současné situace je více slyšet doporučení pro třetí dávku než proti. Má výrazně přispívat ke zvýšení ochrany před onemocněním covidem, a to i v souvislosti s variantou omikron, která se zatím nejvíce rozšířila právě mezi mezi staršími dětmi a dospívajícími.

Třetina populace v kraji s třetí dávkou

Od počátku očkování na sklonku prosince předloňského roku bylo ve středních Čechách podáno 1,8 milionu dávek vakcín. Z více než čtyř pětin zde očkovaní lidé dostali látku od Pfizer/BioNTech. Celkově však lidé s bydlištěm ve středních Čechách obdrželi dohromady 2,2 milionu dávek, o něž se podělily celkem 923 tisíce lidí. Přes 450 tisíc podaných posilujících dávek podle údajů krajského úřadu představuje již přes třetinu populace, která se rozhodla pro očkování na maximální dostupné úrovni.