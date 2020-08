Radost nad výsledkem hlasování vyjádřili opoziční zastupitelé z hnutí Lysá nás spojuje, kteří ve spolupráci s odborníky právě o tento výsledek usilovali. „Přestože i paní hejtmanka tvrdí, že zodpovědnost je především na samosprávách obcí a kraj by je obcházet neměl, krajské zastupitelstvo zodpovědnost za "náš mokřad" přijalo. Revokací svého usnesení ve věci odkupu pozemků ve vlastnictví města Lysá nad Labem definitivně zamítlo výstavbu areálu Světa záchranářů na území, kde se rozkládá mokřad Žabák. Děkujeme,“ uvedli zástupci hnutí na sociální síti po hlasování.

Vedení města, které tvoří koalice ČSSD, ANO, ODS a hnutí Naše Lysá, zatím žádnou reakci nezveřejnilo. Na dotazy, které Deník zaslal ke kauze mokřadu minulý týden, odpověděla mluvčí města Petra Fišer. „Město žádné oficiální stanovisko k této kauze nemá,“ a odkázala právě na jednání krajských zastupitelů tento týden.

Spokojenost nad aktuálním rozhodnutím vyjádřil krajský opoziční zastupitel Ondřej Jakob, který revizi loňského rozhodnutí zastupitelů inicioval a byl také jedním z iniciátorů petice za záchranu mokřadu. Tu podepsalo více než 3 tisíce lidí. „Oceňuji, že jsme dnes napravili chybné rozhodnutí, které v konečném důsledku mohlo nenávratně poškodit životní prostředí. Po několika měsících tak můžeme s klidem říct, že mokřad zůstane a výcvikový areál bude ve Vrchbělé na Mladoboleslavsku,” uvádí opoziční zastupitel Jan Jakob.

Stejně jako opozice v Lysé však chce sledovat další kroky kraje i vedení Lysé. To na svém jednání před prázdninami odmítlo samo revokovat usnesení o prodeji pozemků kraji a postarat se o ochranu mokřadu, jak jej k tomu vyzvali odborníci i ministr životního prostředí.

Vedení města nepřímo ve svých vyjádřeních upozorňuje, že opozice sleduje situací kolem mokřadu i plán zkomplikovat výstavbu další části obchvatu, která okrajovou částí mokřadu také povede. Ta to ale rezolutně odmítá. „Jsme pro stavbu obchvatu a uděláme maximum pro to, aby byl postaven efektivně, účelně a co nejdříve,“ uvedli zástupci hnutí Lysá nás spojuje.