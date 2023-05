/FOTOGALERIE/ Aquapalace Praha v Čestlicích zve na svůj unikátní závod - mistrovství v jízdě na tobogánu, které se uskuteční v sobotu 20. května. Vítěz oblíbené soutěže o nejrychlejší jízdu na tobogánu vyhraje roční pernamentku do aquaparku. Soutěže se mohou zúčastnit nejen děti.

Ilustrační foto. | Foto: Aquapalace Praha

Závod se uskuteční na žlutém tobogánu a je rozdělen do čtyř kategorií. A to děti od 8 do 12 let, mládež od 13 do 17 let, muži a ženy nad 18 let.

Hlavní cenou pro vítěze s nejlepším časem ve své kategorii je roční členství. Odměny si aquapark připravil i na dalších 6 nejrychlejších závodníků v každé kategorii, kteří projedou žlutým tobogánem za nejkratší čas.

Souběžně se závodem bude probíhat také bohatý doprovodný program, kde se můžete těšit na soutěže pro děti, animační programy, aquazorbingu a dalších vodní hry.

Formulář k registraci spolu s podrobnými pravidly soutěže naleznou zájemci na webových stránkách Aquapalace Praha.

Podrobný program



11.00 – zahájení akce a registrace závodníků Mistrovství v jízdě na tobogánu, přidělení startovních čísel



12.00 – 13.00 – zkušební jízdy, seznámení s pravidly závodu



12.00 – zahájení doprovodného programu – animační programy, soutěže pro děti, aquazorbing, hry ve vodě



13:00 – slavnostní zahájení závodů, ostré jízdy všech kategorií



15.00 – vyhlášení vítězů a předání cen za jednotlivé kategorie tobogany