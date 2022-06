PODÍVEJTE SE: DrillFest. Vojáci sedmi zemí předvedli své nevšední umění

„Hlavní nádraží je nepochybně vstupní branou do města a nelze popírat, že dnes je jeho ostudnou vizitkou. To se ale změní a ta změna nepotěší jen Pražany, ale i spoustu turistů,“ prohlásil primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Soutěžní dialog, který si Praha vyzkoušela už u projektu proměny Karlova náměstí, má zabránit průtahům před začátkem fyzických prací ve složitém území. Vlastnímu projektování totiž bude předcházet pečlivá debata mezi investory a soutěžícími týmy, v nichž nebudou chybět vedle architektů experti na krajinu, dopravu a bezpečnost. Podle zadavatelů mezinárodní soutěže už projevily předběžný zájem o účast v ní desítky architektonických studií.

„Je to projekt skutečně pro všechny. Věřím, že nezklameme Prahu ani národ. V této fázi nekupujeme materiál, ale myšlenku o proměně celého prostoru,“ konstatoval generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, podle kterého je nyní nemožné odhadnout, kolik bude stát modernizace odbavovací haly. Jisté je to, že dostane nové „sítě“ včetně vzduchotechniky, jelikož stávající infrastruktura je „technicky i morálně zastaralá“. „Vedeme debatu o to, jestli ve vstupní hale přibydou komerční prostory. Otevřená je také budoucnost její střechy, na které je dnes parkoviště. To jistě půjde pod magistrálu a na jeho místě by mohly vzniknout kavárny nebo i zelené plochy,“ dodal Svoboda.

Návrat tramvajové zastávky

„Centrální nádraží ústící do parku je rarita, která má své výhody i nevýhody. Přítomnost tramvajové zastávky před vstupem posílí sociální kontrolu a tím i bezpečnost venkovního prostranství," poznamenal k budoucnosti Vrchlického sadů, lidově nazývaných Šervůd, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Návrat kolejí do blízkosti nádraží bude podle něj znamenat historickou nápravu jejich nesmyslného zrušení koncem 70. let. Tato náprava prý ale nebyla snadná. „Máme za sebou sedm let procesu změny územního plánu. Z vleklé diskuse s Ministerstvem kultury vzešla jediná schůdná varianta vedení tramvajové trati,“ uvedl Scheinherr.

Podle kuloárních odhadů by mohly tramvaje stavět před nádražní halou zhruba za šest let. Koleje půjdou od Vinohradské podél bývalého Federálního shromáždění ke Státní opeře, jejíž přitažlivost má posílit plánovaná zastávka. U ní trať protne magistrálu a zamíří k nádraží a Bolzanově ulici, kde se napojí na stávající síť. „Hlavním cílem této soutěže je to, aby celé místo začalo žít,“ shrnul architekt Jakub Cígler, který se podílel na přípravě investičního záměru pro SŽDC. Podrobné informace o projektu nabídnou od příštího týdne webové stránky www.novyhlavak.cz.