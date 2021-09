Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) učitelku ocenila v březnu 2017 in memoriam plaketou Františky Plamínkové. Tu převzala její dcera.

Šikanovaná pedagožka musela čelit útokům trojice studentů několik měsíců. Zadostiučinění už se nedožila, zemřela v únoru 2016. Policie vyloučila, že by se na její smrti podílel někdo další.

Studenti učitelce podle zveřejněných nahrávek hrozili pěstmi, naznačovali kopy a údery, skákali po katedře, vystrkovali na ni rozkrok, křičeli na ni sprostá slova z bezprostřední blízkosti do obličeje, na chodbách školy se jí pošklebovali, sahali na ramena nebo jí bránili odchodu ze třídy hradbou z lavic u dveří. Na záběrech bylo vidět, že učitelka se útoku nijak nebrání, má sklopenou hlavu a agresorům jen mírně domlouvá.

