Prázdninové zážitky se sněhem, ale třeba i s vodou

Střední Čechy – Jarní prázdniny jsou nyní ve středních Čechách aktuální pro školáky a jejich rodiče z Benešovska a Berounska, následující týden se kraje netýká, od 18. února to pak přijde na Nymbursku. A dál se jednotlivé okresy vystřídají až do týdne od 11. do 17. března, kdy se volno bude vztahovat na školáky z Mladoboleslavska a Příbramska. Termíny se liší – jedno je však společné: střední Čechy nabízejí vyžití pro celou rodinu, připomněla Lucie Vurbsová z krajské turistické centrály.

„Vyrazte s dětmi na lyže, do bazénu, na zimní prohlídku hradů a zámků, do zábavního parku nebo do minizoo za zvířátky," přibližuje Vurbsová pestrou šíři nabídky. „Kluky potěší výstava starých motorek nebo aut v Mladé Boleslavi, holčičky expozice historických kočárků a hraček v Mělníku. Návštěvníci všech věkových kategorií si užijí zrcadlový labyrint nebo den v havířském skanzenu," vybírá konkrétní tipy. Jarní prázdniny jsou tradičně spojeny s lyžováním – a aktuální sněhová nadílka nabízí přímo ideální podmínky i leckde na kopci. Z lyžařských areálů je v kraji nejznámější Monínec v srdci České Sibiře, kde v nabídce nechybí ani lyžařská škola na speciální sjezdovce s pohyblivým kobercem. „Začínající lyžaři a rodiny s dětmi ocení také dva menší areály, kde jsou svahy kratší, méně prudké a ideální na učení základních technik lyžování, odkazuje Vurbsová na lyžařská centra v blízkosti metropole – Sportovní centrum Šibeniční vrch u Mnichovic se sjezdovkami pojmenovanými Mikeš, Bobeš, Pašík a Fun park, kde se jezdí i za umělého osvětlení, a Ski areál Chotouň. Z úplně jiného soudku je pak pozvánka do líbeznického labyrintu s téměř sedmi desítkami velkoplošných zrcadel a nekonečnými chodbami se slepými zákoutími. Ještě dobrodružnější zážitky nabídne návštěva Hornického muzea v Příbrami s možností zavítat i do opravdového dolu. Lze také nahlédnout do hornické chaloupky ze 17. století a omrknout řadu míst spjatých s hornickou prací. Včetně havířské kovárny. Ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Markéta Wernerová upozorňuje i na možnost zážitků spojených s vodou. Relaxovat se dá v jednom z mnoha aquaparků, bazénů a wellness center. A nejen pro zvídavé návštěvníky mají otevřeno i hrady, zámky a městská muzea. Oblíbeným cílem je také Vodní dům na Vlašimsku, který přivítá návštěvníky i v zimě," připomněla. K výletům lákají o víkendech také motoráky, které pasažéry dovezou na zajímavá místa i v zimním období. „Vydejte se na návštěvu zříceniny hradu Okoř, Budče nebo města Slaný vlakem. Stačí využít motoráčky, které jezdí místo Cyklohráčku přes zimu z Hostivice do Noutonic a Slaného každý víkend," upozorňuje Vurbsová. Jestliže nabídka zmínila pozvánku do líbeznického labyrintu, nelze pominout ani oblíbené venkovní Labyrintárium v zahradách loučeňského zámku. A zimnímu spánku se neoddávají ani další hrady a zámky. K prohlídkám se lze vydat třeba na majestátný Karlštejn, pohádkový Křivoklát či středověký Český Šternberk.

Autor: Milan Holakovský