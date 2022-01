Chystaná opatření mají různé scénáře, přičemž hlavním cílem je zajistit co nejplynulejší cestování ve špičkách: v době, kdy jedou zaměstnanci do práce a žáci do škol – a pak v době, kdy se lidé zase vracejí domů. Naopak časy, kdy se nabízí nejsnazší omezování počtu spojů, jsou v takzvaných přepravních sedlech, tedy v době všeobecně nižšího vytížení veřejné dopravy. Omezenější poptávka bývá dopoledne zhruba mezi desátou a jedenáctou hodinou a odpoledne mezi patnáctou a šestnáctou. Po poledni ne, to se začínají vracet školáci.

Které spoje pojedou, dostanou cestující vědět předchozího večera

Potvrzení, že klíčové je udržet fungování školních spojů a spojů ve špičkách, zaznělo i na středečním jednání krajského krizového štábu. S tím, že dispečink PID je schopen operativně zasáhnout do provozu autobusů i vlaků tak, aby soustředil dostupné personální kapacity do klíčových časů, kdy je jezdit nejpotřebnější. V

případně nutnosti je možné přijmout rozhodnutí, že hned od následujícího dne bude provoz zredukován na takzvaný prázdninový režim provozu – v tomto případě však se zachováním školních spojů – kdy se intervaly mezi spoji prodlužují. „Aktuálně ale nejsou signály, že by to bylo třeba,“ tlumočil závěry z jednání krizového štábu mluvčí kraje David Šíma.

Autobusy bez řidiče? V pondělí jen pár. Víc bylo řidičů bez autobusu

Údaje k očekávanému rozsahu veřejné dopravy na následující den zatím mají být zveřejňovány elektronicky vždy večer kolem 19. hodiny. Najít je bude možné třeba na webu pid.cz nebo v mobilní aplikaci Lítačka, připomněl mluvčí Integrované dopravy Středočeského kraje Oldřich Buchetka. „Informace budou zveřejňovány také na facebooku, instagramu a twitteru; vždy opět na stránkách či kanálu PID,“ doplnil.

Přímo na zastávkách však budou aktualizované informace k dispozici jen tam, kde fungují elektronické ukazatele.