Obdobné, avšak zrcadlově převrácené, to bude v termínu 15.–17. října. „Tunelové trouby se prohodí a bude uzavřena levá trouba tunelu Cholupice a pravá trouba tunelu Lochkov. Provoz v tunelu Cholupice bude veden v pravé tunelové troubě v režimu 1+1, provoz v tunelu Lochkov bude veden v levé tunelové troubě v režimu 1+1,“ uvedl k chystanému omezení.

Uprostřed října pak nepřijde pauza, ale změna: jiné budou charakter omezení i časy: v tomto případě od páteční 21. hodiny do nedělního poledne. V termínu 8.–10. října je podle Bučkových slov v plánu kombinovaná uzavírka pravé trouby tunelu Cholupice a levé trouby tunelu Lochkov. „Provoz v tunelu Cholupice bude veden v levé tunelové troubě v režimu 2+1 (jeden pruh ve směru na Plzeň), provoz v tunelu Lochkov bude veden v pravé tunelové troubě v režimu 2+1 (jeden pruh ve směru na Brno),“ upozornil Buček.

„Pro řidiče to znamená její víkendové uzavírky,“ konstatoval. Časy se zatím nemění: jedna tunelová trouba zůstane neprůjezdná vždy od páteční 22. hodiny do pondělní čtvrté ranní. Konkrétně jsou tato omezení plánována v termínech 17.–20. září, 24.–27. září, 1.–4. října a 22.–25. října. V rámci těchto uzavírek bude provoz veden v pravé tunelové troubě v režimu 1+2,“ uvedl Buček s upřesněním, že jeden pruh bude určen pro provoz „ve směru na Brno“.

