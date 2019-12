Do pivovaru ve Velkých Popovicích se zájemci mohou v sobotu mezi 10. a 16. hodinou vypravit za Kozlí nadílkou. Organizátoři vycházejí nejen z toho, že čerstvé pivo na vánoční stůl jednoznačně patří – třeba i to ve svátečních patentních litrových láhvích – ale také nabízejí pivní dárky, které mohou potěšit pod vánočním stromečkem. Přímo na místě si zájemci mohou nechat gravírovat na pivní sklenice jméno – nebo třeba osobní přání.

Mnohem rozmanitější sortiment si zájemci mohou odnést z výstaviště v Lysé nad Labem, kde série adventních trhů v sobotu i v neděli vrcholí Zlatými trhy. Živo na nich bude zvláště v sobotu, a to i díky doprovodnému programu. Dopoledne vystoupí děti z Dance Emotion, od 16 hodin bude v hale A2 zpívat Yvetta Blanarovičová a na 17.15 je ohlášen ohňostroj. Ani neděle však nebude zasvěcena jen nakupování posledních vánočních dárků: doprovodný program nabídne třeba irské tance či na závěr odpolední koncert hasičské dechové hudby.

Pro sobotní večer Kubíčková doporučila výlet do Příbrami, kde se na zámku uskuteční podvečerní a večerní koncerty Příbramské filharmonie a Vepřekova smíšeného sboru, jež přednesou Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Není to však pozvánka pro nové zájemce, kteří by se rozhodovali na poslední chvíli: oba koncerty jsou vyprodané.

Nabídkou na neděli pak je Zlatá adventní neděle v Muzeu lidových staveb v Kouřimi. Od 10 do 16 hodin budou skanzenem obcházet lucky a Perchta, od 11., 13. a 15 hodiny si lze zazpívat s Michaelem Pospíšilem v programu Barokní roráte, aneb radostné zpěvy adventní. V nabídce dále vedle povídání o vánočních zvycích nechybí pečení škvarkového cukroví a vaření muziky nebo výroba rozmanitých vánočních doplňků: od ozdob ze skleněných korálků a řetězů z přírodních materiálů přes dekorace ze sušeného ovoce, ořechových skořápek a svíček až po vonné františky.

Pro příští týden Kubíčková doporučuje na Štědrý den výpravu za Betlémským světlem na Palackého náměstí v Kutné Hoře, kde nebudou chybět ani koledy a vánoční čtení (24. prosince od 10 hodin), či Půlnoční pod širým nebem na Jiřího náměstí v Poděbradech (24. prosince od 22.30). Během svátečních dnů lze navštívit třeba Vánoce se zvířátky v ParaZOO Vlašim (25. prosince od 10 do 14 hodin), vánočně laděné hudební prohlídky zámku Radim (od 25. prosince do 1. ledna, vždy od 11, 13 a 15 hodin), Vánoce v klášteře sv. Františka z Assisi ve Voticích (25. – 28. prosince), výstavu staročeských betlémů na staré faře v Načeradci (26. – 27. prosince od 10 do 16 hodin), Českou mši vánoční v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře (26. prosince od 15.30) či Vánoční koncert města Kolína v tamějším chrámu sv. Bartoloměje (26. prosince od 16 hodin). Od 28. prosince až do konce následujícího týdne pak platí na mladoboleslavský hrad na výstavu vánočních pohledů a pozdravů.