Zmíněná otázka provází snímek z mobilní aplikace seznamky Tinder, kde je vidět fotografii doprovázenou textem: „Pokud si BDSM pozitivní sub, tak je to ideální stav.“ Herman k tomu připsal, že jen informuje o dotazu, který dostal – a předal dál vedení kraje. Posléze tento příspěvek smazal. K vidění je ale na profilu hejtmanky Peckové, která vše zkopírovala. A ohrazuje se, když Herman zmiňuje, že na fotce je pracovník krajského úřadu.

Úředníka se Pecková podle vlastních slov musí zastat, jestliže jeho soukromí bylo „nechutně zneužito na politickou kampaň“. „Špehovat úředníky na seznamovacích aplikacích jsou estébácké praktiky hodné hnutí ANO. Je to zbabělé a nečestné,“ má hejtmanka jasno.

Herman slova o špehování odmítá. Deníku řekl, že Tinder nepoužívá a ani tam nemá účet. Pouze dostal fotografii – přičemž jde o snímek nápadně se shodující s fotkou zveřejněnou v oficiálním krajském dokumentu. Jde o Strategii Krajského úřadu Středočeského kraje 2024, představující 15 cílů směřujících k jeho modernizaci a zefektivnění práce.

„Přišel mi printscreen,“ řekl Deníku Herman. A dostal prý i otázku, zda nejde o zneužití fotky - tu tedy předal dál vedení kraje. Sám soudí, že ke zneužití dojít muselo: buď soukromým uplatnění fotografie pořízené v souvislosti s plněném pracovních úkolů – anebo kdosi publikoval seznamovací inzerát neoprávněně využívající záběr ukradený z veřejně dostupného dokumentu.

„Já jsem váš protivník v těchto volbách,“ oslovila Pecková Hermana na sociální síti. „Věnujte se mně a mojí práci jako hejtmanky a kritizujte kroky nás, politiků – ale úředníky a jejich soukromí nechte na pokoji,“ vyzvala Hermana. Ten se však ohrazuje: „Proti úředníkům nic nemám.“

Oslovení dámy: ty motyko

Drsná vyjádření na síti X mezi oběma aktéry však nejsou výjimkou. Aktivně si však zde úřadující hejtmanka dopisuje i s dalšími oponenty. V poslední době se třeba proti vyjádření na profilu se jménem předsedy příbramského oblastního hnutí SPD Jiřího Novotného, kde její předchozí informaci o návštěvě u zásahové jednotky středočeské policie komentovala slova: „Ty motyko, středočeskou zásahovku financuje ministerstvo vnitra, ne kraj – tak co se chlubíš, že si tam byla?“ Důvody však vysvětlila: jde o středočeskou policii, s níž má kraj smlouvu o spolupráci a ročně ji podporuje „skoro pěti miliony korun“.

Na tapetě bývalá hejtmanka

Zřejmě nejintenzivnější polemiku nicméně Pecková na sociální síti vede právě se současnou opozicí v krajském zastupitelstvu. Například před necelými dvěma týdny na platformě X napsala s odkazem na minulé volební období: „Na neuvěřitelné praktiky z dob řízení kraje hnutím ANO doplácíme dodnes.“ Prostřednictvím videonahrávky pak upřesnila: „Minulý týden dostal Středočeský kraj definitivně pokutu od inspektorátu práce za nespravedlivé odměny, které se tady na úřadě rozdávaly za doby hejtmanování paní hejtmanky Jermanové Pokorné.“

Připomíná, že nynější vedení kraje, za jehož éry byla pokuta vyměřena, se snažilo sankci zmírnit, a tak se proti ní odvolávalo. „No a vymáhat pokutu ve výši 32 tisíc právně po některých, kteří za to mohou, by absolutně nedávalo ekonomický smysl,“ vysvětlila Pecková s tím, že trestní odpovědnost nepřipadá v úvahu. Vysoké odměny pro hrstku někdejších „VIP úředníků“ vlastně zákonu neodporovaly, když „pouze“ byla nerovnoměrně rozdělena částka určená na odměny pro všech osm set zaměstnanců. Rozsudek, který v minulosti padl, se týkal jen odměn pro externí spolupracovníky.

Herman z ANO nezůstal potichu s poukazem na údaje z nynějšího volebního období. „Proč nenapíšete, jak jste platili náměstkovi vašeho ředitele čtyři měsíce a on ani jednou nebyl v práci? Proč nenapíšete o odměňování vyvolených šéfů odboru, kteří brali statisícové sumy?“ napsal s dodatkem, že jde o „jiné peníze, než 30 tisíc na pokutě“. Tahle přestřelka se odehrála navzdory tomu, že odměny vyplácené úředníkům jsou věcí jejich nadřízených, taktéž úředníků, a zástupci samosprávy neboli volení politici do toho nemají zasahovat (výjimkou jsou odměny pro ředitele úřadu).

Trubín, dozimetr i letáky

Rovněž v srpnu, hned na začátku měsíce, došlo na síti X na probírání napětí mezi hejtmanstvím, které pomýšlí na stavbu pobytového zařízení sociálních služeb v Trubíně na Berounsku, a obcí. Herman připomněl, jak přístup některých zástupců kraje namíchl místní zastupitele natolik, že záměr odmítají (což Deníku potvrdil tamní starosta z uskupení Trubín společně Pavel Mang). Mimo to Herman zkritizoval i smluvní závazek zajistit ženě, jež poskytla pozemek, umístění v berounském domově seniorů.

Proti tomu se hejtmanka ohradila slovy: „Pan Herman byl soudem několikrát usvědčen ze šíření lží, ale stále v tom pokračuje. O to víc mě mrzí, že si za oběť vzal tento unikátní lidský příběh, který by pro nás měl být inspirací.“ Herman však nemlčel: „Zajímalo by mě, o jakém soudu mluvíte. Zatím jsem všechny, ke kterým mě STAN pohnal a které byly pravomocně ukončeny, vyhrál…“ Přidal také odkaz na svůj text o trubínském projektu. „Co tam není pravda?“ položil otázku. Vyvolal značný ohlas diskutujících.

Z minulosti jsou známy i další, dříve hojně probírané kauzy. Například Hermanova slova naznačující možné spojení hejtmanky s kauzou Dozimetr, vylepení letáků, které ji hanobily, po krajském úřadu… Pokud se předvolební rétorika nezmění, občané ještě mohou do otevření volebních místností slyšet leccos.