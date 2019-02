Hodně slyšet o této akci spojené se soutěžením o ceny tradičně bývá především v Praze (kde jí dodává lesku i zapojení profesorů Pavla Pafka a Heleny Illnerové, herce Josefa Pejchala nebo velvyslanců Nizozemí či Dánska), jde ale o projekt s celorepublikovou působností. Ve středních Čechách se v jeho rámci nejaktivněji šlape v Kladně, Příbrami a Říčanech, což jsou takzvaná pořadatelská města; v nich se konají doprovodné akce, speciální cyklojízdy – a také závěrečné vyhlášení výsledků spojené s předáním cen.

Účastnit se ale mohou i týmy odjinud, pokud se k některému z těchto měst přiřadí (v rámci Kladna tak naposledy svištěli do práce v sedle místo na sedadle třeba lidé na Rakovnicku). A v Příbrami spolek Brdonoš jako místní partner označuje možnosti cestovat do práce „kolmo“ jako parádní. „No a z práce to jde i parkem, lesem – nebo kličkováním mezi haldami,“ radí na www.dopracenakole.cz, kde organizátoři vysvětlují podrobnosti jak soutěžícím pracovním týmům, tak školákům od 13 let výš, kteří by to toho chtěli pořádně šlápnout a alespoň na čas se rozloučit s využíváním rodičovského „mamataxi“. Zájemci se také dozvědí, že pro zapojení do soutěžního šlapání není nutné pouze jezdit na kole – lze využívat jakoukoli bezmotorovou formu dopravy včetně běhu a chůze. Počítá se i cestování autobusem, od něhož účastník pokračuje po svých. Prostě – jde o to omezit jízdy autem.

Mezi novinky letošního ročníku patří možnost datové analýzy, připomněla v pondělí Anna Kociánová z pořádajícího spolku Auto*Mat. „Vychází z porovnání uskutečněných tras účastníků Do práce na kole s mapovými podklady města,“ vysvětlila s tím, že letošní ročník nabízí „příležitost k největšímu mapování reálných tras cyklistů, běžců a chodců“. Jak to asi dopadne, už tuší předem: „Z pilotního projektu v Brně vyplývá, že představy skutečných cyklistů a úředníků o tom, kudy by se mělo jezdit, se leckdy celkem rozcházejí.“