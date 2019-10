Právě jako hlava státu se Zeman o činnosti kladenského spolku dozvěděl. Bylo to na Pražském hradě, kde prezident před týdnem v rámci oslav Mezinárodního dne seniorů přijal zástupce krajských rad seniorů v čele s předsedou Rady seniorů ČR Zdeňkem Pernesem. Promluvila tam i Hana Wolfová z Kladna, čerstvě korunovaná Babička Sympatie v rámci talentové soutěže Babička roku, který se v kladenském kulturním domě stal také součástí oslav dne seniorů (a vítězka, Vladimíra Laštovičková z Vinařic na Kladensku, bude Středočeský kraj reprezentovat v celostátním finále).

O tom Wolfová pohovořila s prezidentem – a stejně jako další hosté představila činnost svého spolku. Prezidentova reakce příjemně překvapila, řekl Deníku předseda Krajské rady seniorů Středočeského kraje Miloslav Vajs. „Prohlásil, že i on je v důchodovém věku, často pobývá v Lánech, což není od Kladna daleko – a o vstup do tamějšího Klubu aktivních důchodců by měl zájem,“ řekl Deníku. S tím, že tuhle debatu nevnímá jako pouhou zdvořilost v rámci oficialit na Hradě. Hodlá se osobně obrátit na prezidentskou kancelář, aby s jejím týmem domluvil, jak prezidentovi doručit přihlášku. Úvahy se prý ale točí i kolem možnosti čestného členství.

Klub aktivních důchodců v Kladně je jednou z tamějších členských organizací krajské rady seniorů, nicméně funguje jako samostatný spolek. Pořádá například zájezdy a společné výlety či vzdělávací akce, ale také spolupracuje s magistrátem – například při vysazování stromků či se účastní jarních úklidů. Jeho předsedkyně Wolfová zaujala svou výřečností nejen prezidenta republiky. Ve zmiňované soutěži Babička roku zabodovala díky vtipnosti a pohotovosti při rozhovoru s moderátorem hned při první disciplíně – a pak znovu v rámci volné disciplíny, při níž recitovala. Oslovit prezidenta přitom podle Vajsových slov nebylo zvlášť náročné. „On je pozorný posluchač – a velmi dobře reaguje,“ shrnul pro Deník předseda krajské rady seniorů osobní zkušenost ze setkání v minulých letech.