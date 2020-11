O peníze nouze nebude. To je vzkaz, který Zdravotnické záchranné službě Středočeského kraje poslala prostřednictvím sociálních sítí Petra Pecková – starostka Mnichovic, jež se podle koaličních dohod má stát příští středočeskou hejtmankou za STAN. Slibuje, že „finanční seškrtání“ bude vyřešeno hned, jakmile se dostane k moci.

Reagovala tak na týden staré usnesení nynějších krajských radních, že z fondu investic záchranné služby má být 40,82 milionu převedeno do krajského rozpočtu; provedeno to má být do 10. listopadu. Kraj je totiž zřizovatelem záchranné služby, která funguje jeho jedna z jeho příspěvkových organizací.