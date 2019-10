Po pondělním jednání radních adresovalo hejtmanství do Roztok ne zrovna obvyklý vzkaz: výzvu, aby se město postavilo k akci čelem a poslalo na ni víc peněz ze svého rozpočtu. Krajský úřad v pondělí informoval, že podle investora, jímž je SŽDC, si stavba vyžádá celkem 160 milionů korun. Z této částky by měl Středočeský kraj zaplatit 8,4 milionu korun – a o tom, kolik uhradí město, se rozpoutaly debaty.

Podle krajského úřadu Roztoky, jež původně přislíbily 500 tisíc korun, nyní tuto částku snížily na 200 tisíc korun. I když by se mohlo v celkových nákladech zdát, že jde o drobné, středočeští radní na radnici zatlačili: dát by měla nejméně půlmilion. Rada kraje dokonce kvůli tomu pověřila jednáním s představiteli města dva své zástupce: radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) a radního pro oblast kultury a památkové péče Karla Horčičku (ČSSD). „Kromě toho, že této komunikace budou využívat občané města, zvýší se atraktivita a návštěvnost jak muzea, tak i samotného města Roztoky u Prahy,“ zdůraznila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). S dodatkem, že vedení města by mělo být stejně zodpovědné jako kraj – a společnou investici SŽDC, kraje a města podpořit vyšší částkou.

Starosta Roztok Jan Jakob (TOP 09) netajil v pondělí překvapení. Zdůraznil, že o snižování příspěvku nebyla řeč – a stále platí usnesení městského zastupitelstva, jež rozhodlo o vyčlenění peněz do výše 500 tisíc korun. Z toho podle předchozích dohod radnice přispěla zhruba 200 tisíci na projekt; zbývá tedy 300 tisíc korun. Jakob to Deníku řekl s tím, že pokud by měl být podíl města vyšší, museli by o tom zastupitelé znovu jednat. Hned v pondělí také sekretariáty domluvily schůzku zástupců kraje a města: a již na středu. Po ní Jakob Deníku naznačil, že vše vypadá příznivě; obě strany nadále táhnou za jeden provaz.

Přesné podrobnosti sice starosta neuvedl, nicméně jednání zhodnotil jako „oboustranně konstruktivní“. „Dohodli jsme se na dalším postupu s cílem, aby nebyla takto zásadní investice třetí strany, SŽDC, odkládána. Kraj závěry schůzky projedná na příštím jednání rady, my na listopadovém zasedání zastupitelstva,“ shrnul Jakob to, co lze zatím říci k dosaženým závěrům a k dalšímu postupu.