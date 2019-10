Upozornila na to tisková zpráva krajského úřadu vydaná v pondělí 21. října po jednání krajských radních; ti podle tohoto dokumentu chtějí, aby město poskytlo víc peněz. Jakob následně Deníku řekl, že sekretariáty domluvily na středu zmiňované setkání.

Krajští radní požadují, aby na vybudování bezbariérového přístupu na nástupiště město přispělo nejméně půlmilionem korun. V pondělí rada kraje pověřila jednáním se zástupci radnice dva své zástupce: radního pro oblast dopravy Františka Petrtýla (ANO) a právě Horčičku. S tím, že jeho působnosti se problematika týká rovněž: bezbariérový přístup totiž usnadní vozíčkářům i dalším lidem s handicapem cestu k návštěvě Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. „Město Roztoky, které původně přislíbilo 500 tisíc korun, nyní snížilo tuto částku na pouhých 200 tisíc korun. S tím ale středočeští radní nesouhlasí, neboť bezbariérový přístup prospěje jak muzeu, tak městu. Proto se pokusí s vedením radnice dále jednat o navýšení příspěvku,“ uvádí pondělní tisková zpráva.

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) k tomu podotkla, že stavba zvýší atraktivitu a návštěvnost jak muzea, tak i samotného města – a tamější občané také tuto komunikaci budou využívat, přičemž se zvýší komfort a kvalita odbavení cestujících využívajících hromadnou osobní dopravu. „Pod tratí by měl být prodloužen podchod, na který naváže osvětlená komunikace do areálu muzea,“ upřesnila hejtmanka, o čem je řeč. S dodatkem, že by vedení města mělo být stejně zodpovědné jako kraj – a tuto společnou investici se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) podpořit vyšší částkou.

Hejtmanství i radnice se shodují, že před rokem byla uzavřena dohoda mezi SŽDC, krajem a městem o tom, že SŽDC zajistí zpracování projektové dokumentace, na které se podílelo město, a SŽDC dále bude ve shodě se krajem zadávat výběrové řízení na společného dodavatele stavebních prací. A z pohledu města se nic nezměnilo, zdůraznil Deníku starosta Jakob. S tím, že stanoviska se jistě rychle vyjasní.

„Městské zastupitelstvo odsouhlasilo, že se budeme spolupodílet na nákladech projektu do výše půl milionu korun. Následně nám bylo vyfakturováno kolem 200 tisíc korun, což jsme SŽDC zaplatili,“ konstatoval Jakob. S tím, že půlmilionovou částku schválenou městským zastupitelstvem nikdo nijak neomezil. Výslovně Deníku potvrdil, že na vlastní realizaci prací tak město podle schváleného usnesení může poslat zbývajících zhruba 300 tisíc. Pokud by to mělo být více, museli by zastupitelské věc opět projednat – s novým hlasováním. „Nyní pro nás platí, že jsme připraveni spolupodílet se ve schválené částce 500 tisíc korun,“ zopakoval starosta Jakob.

Představitelé kraje nicméně zjevně mají představu, že co již bylo zaplaceno za projekt, se nyní nepočítá – a město by mělo poslat celý půlmilion na vlastní stavbu. Jak se dál debata mezi zástupci kraje a města vyvine, bude zřejmě jasnější po středečním setkání.

Úprava podchodu na nádraží v Roztokách

- Vybudování bezbariérového přístupu na vlakové nástupiště vlaku si podle Správy železniční dopravní cesty v roli investora vyžádá celkem 160 milionů korun

- Z této sumy by měl Středočeský kraj hradit náklady v rozsahu 8,4 milionu korun

- O výši příspěvku města Roztoky se má dále jednat; zřejmě se „hraje“ o částky 200 tisíc korun, 300 tisíc, či 500 tisíc

- Objekty financované krajem (jenž má akci zařazenu do plánu investic na rok 2020) budou po jejich dokončení předány do správy Středočeského muzea v Roztokách u Prahy



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje, starosta Roztok Jan Jakob