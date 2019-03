Nabídku kraje tam prezentuje na stánku státní agentury CzechTourism v rámci společné expozice České republiky, sdělila v úterý Deníku za krajskou turistickou centrálu Lucie Vurbsová. „Návštěvníci se seznámí s tipy na výlety, které přinášejí i brožury v německém jazyce,“ konstatovala. Připomněla, že vedle zástupců krajské turistické centrály se zúčastní také vedoucí odboru regionálního rozvoje krajského úřadu Stanislav Dvořák a vedoucí oddělení cestovního ruchu Lucie Kaiserová.

Tradičně se střední Čechy představí jako region, který nabízí celou řadu a rozmanitou škálu historických, kulturních, přírodních i technických památek. Cílem však je ukázat kraj nejenom z pohledu cestovního ruchu, volnočasových aktivit, gastronomie či třeba možností odpočinku v luxusním prostředí zámeckých hotelů s lázeňskými procedurami, ale také jako oblast rozmanitých obchodních příležitostí. A také jako končiny, odkud je to blízko jak do Prahy, tak vlastně i domů do Německa.

Zrovna Němcům většinou není třeba střední Čechy sáhodlouze představovat. Cílem však je přiblížit možným návštěvníkům veškeré cestovatelské možnosti nabízené krajem plným pohádkových zámků a kouzelné přírody, poznamenala ředitelka Středočeské centrály cestovního ruchu Markéta Wernerová. „Návštěvníci určitě ocení různorodé akce po celém kraji a bohatý program jak pro rodinné dovolené, tak pohodový pobyt pro páry,“ míní.

Středočeská centrála cestovního ruchu se také může pochlubit novou nabídkou speciálně pro německé zájemce na Facebooku, a to samozřejmě v němčině. Nedávno spustila na této sociální síti také stránku zacílenou na návštěvníky z Polska – rovněž v jejich řeči. A sluší se podotknout, že „Region Mittelböhmen“ a „Czechy Środkowe“ jsou odlišné prezentace. Nejedná se o tytéž materiály, pouze přeložené do jiného jazyka.