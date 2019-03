Na autobusových linkách, které se setkávají s větším sezonním náporem, když k pravidelným cestujícím přibývají i zástupy lufťáků mířících z Prahy na chaty i na návštěvy atraktivních lokalit, nejsou kloubové autobusy ničím neznámým. Ve všedních dnech zde jezdí běžně – a jsou plně vytížené. Během zimy však o víkendech postačovaly autobusy „krátké“; s úspornějším provozem. Od posledního březnového víkendu až do 3. listopadu však mají větší autobusy, jimiž jeden řidič může odvézt více cestujících, jezdit i během víkendových dnů a státních svátků.

Většinou se bude jednat právě o nasazení kloubových autobusů, potvrdil v pondělí Deníku Filip Drápal z organizace Ropid, která PID organizuje. Nyní to má být na několika trasách; nikoli hned, ale až během sezony, přibude ještě linka do Neratovic. Někdy se chystá i zdvojení autobusů – tedy vypravení posil. „To je případ linky 361 v nejvytíženějším úseku mezi Smíchovským nádražím a Štěchovicemi,“ připomněl Drápal.

Konkrétně se jedná o autobusy v sobotu z Prahy v 8.05, 10.05 a 12.05; ze Štěchovic do Prahy pak v sobotu a v neděli v 16.25 a 18.25. Skutečně pojedou dva autobusy – ale týká se to jen úseku do Štěchovic, potvrdil Deníku Martin Farář z centrály společnosti Arriva. S tím, že odpoledne se zdvojení týká pouze dvou spojů. Na třetím jede kloubový autobus – čili posilovat není třeba. „Takto budeme jezdit až do Dušiček,“ připomněl Farář.

Na velmi vytížené lince 360 ze Smíchovského nádraží do Sedlčan se původní letní posilové spoje změní v celoroční (tedy jezdící i v zimě) – avšak s úpravami v jízdních řádech – a o víkendu budou zavedeny dva páry spojů vyhovující zájmu pražských chatařů a výletníků. Na této lince přibude i jeden pár spojů ve špičkách pracovních dnů. Umožní to spolupráce s novým dopravcem – kromě autobusů firmy Arriva zde začne jezdit také firma ČSAD Autobusy České Budějovice. Její autobusy nabídnou i spojení na jih Čech. To už však bude mimo systém PID: jako linka D60 v systému Středočeské integrované dopravy na trase Sedlčany – Milevsko.

Populární cyklobusy

V hlavní letní sezoně rekreanti mohou tradičně využívat i speciální výletní linky. Turistické autobusy jsou oblíbené třeba v Českém ráji, kde rozšiřují nabídku vrcholného léta: jezdí od počátku června do sklonku prázdnin. O jejich provoz ve třech krajích – vedle Středočeského také v Královéhradeckém a Libereckém – se za finanční podpory měst a obcí stará Mikroregion Český ráj. Nabídku specializovaných cyklobusů usnadňujících poznávání nejatraktivnějších lokalit lze využívat i na dalších místech.

V rámci systému PID je lákadlem cyklobus na trase Dobřichovice (kde je možný i přestup z vlaku) – Mníšek pod Brdy – Kytín. Ten by měl poprvé vyjet již zanedlouho, v sobotu 6. dubna – a podle Drápalových slov sloužit veřejnosti ve stejném rozsahu jako loni.

Víkendové změny autobusů v systému PID

- Linka 317 (Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš): nasazení kloubových vozidel

- Linka 321 (Praha, Smíchovské nádraží – Mníšek pod Brdy): nasazení kloubových vozidel

- Linka 341 (Praha, Obchodní náměstí – Jílové u Prahy/Jesenice): nahrazení minibusu standardním vozidlem

- Linka 360 (Praha, Smíchovské nádraží – Sedlčany): zavedení dvou párů víkendových spojů; všechny spoje s celoročním provozem (bez rozlišování na letní/zimní provoz); v nejvytíženějším úseku Smíchovské nádraží – Štěchovice víkendové posily v rámci linky 361 + navíc v celé trase jeden pár spojů ve špičkách pracovních dnů

- Linka 361 (Praha, Smíchovské nádraží – Dobříš): zdvojené posily v nejvytíženějším úseku Smíchovské nádraží – Štěchovice v sobotu dopoledne z Prahy a v sobotu i v neděli odpoledne a vpodvečer do Prahy

- Linka 382 (Praha, Háje – Sázava): nasazení kloubových vozidel

- Linka 387 (Praha, Háje – Uhlířské Janovice): nasazení kloubových vozidel

- Linka 434 (Nymburk – Straky – Milovice – Benátky nad Jizerou): zavedení víkendového provozu v části trasy

Zdroj: Regionální organizátor Pražské integrované dopravy; jedná se o hlavní změny, jež by měly platit většinou od 30. března