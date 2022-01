„Máme připravený krizový scénář, pokud by to bylo nutné s tím, že prioritou je zachování školních spojů a spojů ve špičkách,“ zopakovala Pecková dřívější informace. Přičemž stále platí, že chystaná opatření jsou v rovině plánů pro případ potřeby, ale na jejich naplnění zatím dojít nemuselo.

Zda se ve veřejné dopravě chystá nějaká změna, mají cestující vždy po 19. hodině najít na webu pid.cz.

Ohroženější skupiny zatím bez omikronu

V nemocnicích je v celém kraji nyní 112 pacientů s covidem; 23 z nich na jednotkách intenzivní péče. Právě v souvislosti s odhady vývoje situace v nemocnicích připomněl krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) věkové spektrum pozitivních lidí. Nejvíce se nákaza šíří mezi dětmi a mladými lidmi ve věku od 12 do 19 let. „Varianta omikron tak zatím nepronikla do ohroženějších skupin – a zátěž v nemocnicích díky tomu nadále klesá,“ poznamenal. Připouští však, že se situace může změnit: „Může jít jen o dočasný efekt, kdy vrchol nákazy omikronem je teprve před námi.“

Aktuálně ale platí, že nemocnice pod tlakem nejsou, i když na některých odděleních chybí kvůli nemoci řada pracovníků. Obecně se snižuje i potřeba výpomoci vojáků v nemocnicích. Nyní v nich působí šest příslušníků armády – vždy po dvou v Kladně, Příbrami a ve Slaném – a od pátku dva nastoupí ještě v Kolíně. Dva vojáci jsou ještě nasazeni u mobilního testovacího týmu kladenské nemocnice.

Situace v domovech seniorů a dalších pobytových zařízeních sociálních služeb je nadále stabilizovaná. Z více než 5,5 tisíce klientů domovů zřizovaných krajem bylo pozitivních jen pět, připomněl ve středu krajský mluvčí David Šíma. „Průměrná nemocnost zaměstnanců (bez ohledu na to, zda jde o covid) je pod deseti procenty a nikde nepřesahuje 15 procent,“ uvedl dále.

Vývoj koronavirové nákazy ve středních Čechách

- Ve Středočeském kraji testy v úterý odhalily 4501 nakažených, minulý týden ve stejný den to bylo 2047. Sedmidenní incidence (přepočet nově nově prokázaných nákaz na sto tisíc obyvatel) se dostala na hodnotu1240 (před týdnem 517).

- Aktuálně nejvíce zasaženými okresy jsou Praha-západ (s přepočtem 2028 nakažených na sto tisíc) a Praha-východ (1886); sedmidenní přepočet incidence nad 1000 vykazují i okresy Beroun, Nymburk, Mělník, Příbram, Benešov a Kolín.

- Aktuálně se v kraji nejvíce šíří nákaza ve dvou navzájem blízkých věkových kategoriích: mezi dětmi od 12 do 15 let, kde je sedmidenní incidence 3514 pozitivně testovaných na sto tisíc, a v kategorii 16 až 19 let s hodnotou 4076.



Zdroj: Krizový štáb Středočeského kraje