Ve velkém stylu chystá loučení s provozem v roce 2021 Cyklohráček; výletní vlak upravený pro přepravu jízdních kol a vybavený i hernami pro děti, zpravidla spojující Prahu s tradiční konečnou stanicí Slaný (a někdy pokračující až na nádraží ve Zlonicích, odkud to není daleko do železničního muzea). S cestou kolem Okoře se zříceninou hradu a Zájezdu, kde se nachází zoopark – nebo lze vyrazit k rotundě sv. Petra a Pavla na hradišti Budeč lokalitě Zákolany-Kováry. Slavnostní ukončovací jízdy osmé sezony Cyklohráčku chystají organizátor dopravy PID a České dráhy na sobotu.

Vlak, který pojede podle standardního jízdního řádu (a s běžným jízdným podle tarifů Českých drah i PID), bude mít pozměněnou podobu – čtyři tradiční vagony doplní motorový vůz a přípojný vůz v retro nátěru, v čele pojede dieselová lokomotiva přezdívaná Brejlovec – a chystá se i doprovodný program; nejen na jeho palubě, kde se děti setkají se slonem Elfíkem. Ve Zlonicích si zájemci budou moci Brejlovce prohlédnout.

Zdarma se také svezou historickým autobusem Ikarus, který bude jezdit z Noutonic přes Okoř a Zoopark Zájezd do Slaného a zpět i ve Zlonicích mezi nádražím a železničním muzeem, a to vždy v návaznosti na příjezd Cyklohráčku do stanic Noutonice a Zlonice. Ti starší v něm mohou zavzpomínat – a děti poznat autobus, jímž se jejich rodiče (a někdy i prarodiče) vozili v době, kdy sami byli dětmi.