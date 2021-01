Chystat se, nebo letos nechat přípravy plavat? To je otázka, na niž nyní hledají odpověď organizátoři tradičních masopustů, jejichž hlavní sezona přijde za měsíc. A byť se to při pohledu na masopustní veselí někdy nezdá, opravdu to neznamená ráno se sebrat, navléknout na sebe kostým a vyrazit na obchůzku maškar. O to, aby se akce vydařila, se je třeba starat s předstihem.

Pestrý masopustní průvod. Ilustrační foto. | Foto: Deník / VLP Externista

Má to ale smysl? Termíny jsou sice dlouhodobě naplánované – avšak budou se masopustní reje opravdu moci uskutečnit? Opatření proti šíření koronaviru poznamenávají naše životy – a dá se předpokládat, že ovlivní i letošní podobu tradičních zimních zvyků. Jak, to je však otázka. Zda se naplno pustit do práce na přípravách, tudíž nadšencům těšícím se dlouho dopředu zatím neporadí ani hygienici. Deníku to řekla Dana Šalamunová ze středočeské hygienické stanice. „Nemáme křišťálovou kouli,“ krčí rameny. Předvídat vývoj koronavirové nákazy, a tedy i omezující opatření, je obtížné. Leccos ale dává tušit fakt, že letos jsou kvůli koronaviru zrušeny i obchůzky tříkrálových koledníků v rámci tradiční charitativní sbírky.