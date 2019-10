Příští týden přinese oteplení. Deště bude podle meteorologů málo

Po současném chladnějším období se začne příští týden oteplovat, předpovídají meteorologové. V týdnu od 14. října by se teploty mohly dostat nad dlouhodobý průměr pro toto období. Navíc by nemělo ani příliš pršet. Vyplývá to z měsíční předpovědi, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Teplé podzimní počasí - ilustrační foto | Foto: ČTK

Období od 7. října do 3. listopadu bude podle meteorologů jako celek teplotně průměrné. "Po chladnějším období ze začátku října se začne v druhé polovině příštího týdne pozvolna oteplovat a v druhém předpovědním týdnu by teploty měly dosáhnout hodnoty nad dlouhodobým průměrem," uvádí ČHMÚ. Teploty v dalších dvou týdnech už budou podle meteorologů odpovídat hodnotám typickým pro tuto část roku. Průměrné budou v příštích čtyřech týdnech také srážky. Nejméně pršet by mělo v týdnu od 14. října. Naopak o týden později bude deště pravděpodobně nejvíc. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 7. října do 3. listopadu je 7,5 stupně Celsia. Nejchladnější byl rok 1997, kdy se průměr dostal na 4,2 stupně. Naopak nejtepleji bylo v roce 2000 s průměrem 10,4 stupně. Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Autor: ČTK