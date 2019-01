Mladoboleslavsko - Zima to se letos se sněhem myslí opravdu vážně, a to i v nižších polohách. Zatímco v minulých letech sněžilo a mrzlo pár dnů, aktuálně už s mrazy bojujeme zhruba měsíc. Své o tom ví nejen lidé bez domova, kteří hledají útočiště v azylových domech, případně v opuštěných budovách, ale také města.

ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Rozpočet, který mají připravený na letošní sněhovou údržbu komunikací a ulic, pomalu mizí. A předpovědi meteorologů nejsou ani v dalších dnech optimistické. Mrazy i přeháňky podle všeho potrvají také příští týden. V terénu je proto veškerá technika společnosti Compag, která se stará o údržbu ulic a komunikací, jež jsou v majetku Mladé Boleslavi.

„Nasadili jsme čtyři sypače s radlicemi, čtyři multikáry, osm traktorů, stejný počet čtyřkolek a tzv. riderů, které jsou podle kvality sněhu opatřeny radlicemi, případně košťaty a nechybí jim ani zásobník s posypovým materiálem," řekl vedoucí oddělení údržby komunikací Jan Rympl.

Třicet mobilních pracovníků

Plné ruce práce měla nejen třicítka mobilních pracovníků, kteří se po městě přepravovali třemi transity, ale i čtyřicítka pěších. Ti zase s košťaty a hrably odklízeli zbytky rozbředlého sněhu ze zastávek, přechodů pro chodce a chodníků.

Plné jsou i deponie posypového materiálu. „Aktuálně máme zásobu tří set tun inertu a 1500 tun soli v dostupnosti deseti kilometrů. Denní zásoba pro sypače je kolem sta tun soli," vypočítal Jan Rympl s tím, že od loňských zásob se čísla příšliš neliší.

Zatímco například po celé úterý spíše mrzlo, ve středu odpoledne začalo sněžit a k večeru už komunikace pokryla několikacentimetrová vrstva. Sypače a další technika se proto podle vedení Compagu nezastavila. Jen za noc na čtvrtek sypače s pluhem najezdily stovky kilometrů a komunikace ošetřily přibližně padesáti tunami soli.

Jenže teploty ve čtvrtek mírně stouply. Na teploměrech jsme tak mohli číst hodnoty až kolem plus tř stupňů. „V průběhu dne jsme ošetřovali komunikace, chodníky i schodiště inertem, kterého jsme použili zhruba tři až pět tun," upřesnil Rympl.

150 km silnic na Mladoboleslavsku

Compag se na Mladoboleslavsku stará o 150 kilometrů silnic a dvojnásobek chodníků, sníh však odklízí i ze schodišť, veřejných prostranství a parkovišť. „To, jestli se nám to daří, musí posoudit obyvatelé města. My se snažíme zmírňovat následky zimy," dodal Jan Rympl.

Husté sněžení se neobešlo bez dopravních komplikací. V Jizerním Vtelně uvízl v kopci kamion a místo se nedalo objet. Další kamion se marně snažil jet u Obrub ve směru na Horní Bousov. I tady musela být komunikace v jednom směru uzavřena. Klouzající silnice se u Bojetic neobešly bez nehody se zraněním.

Led na silnicích zaskočil řidičeLed na silnicích překvapil v pátečních ranních hodinách řidiče na Kutnohorsku. „Do půl desáté bylo policistům oznámeno kolem deseti dopravních nehod či havárií. Nejčastěji se jednalo o ťukance nebo sjetí vozidel do příkopů. V jednom případě sjel kamion na silnici č. I/38 do svodidel," uvedla mluvčí kutnohorské policie Vendulka Marečková.



Při nehodách nebyl naštěstí nikdo zraněn. Řidiči by měli být opatrní zejména na silnicích druhé a třetí třídy. Vozovky jsou místy namrzlé a zledovatělé. Řidiči by měli přizpůsobit svou jízdu těmto podmínkám.

