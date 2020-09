Příznivci parní dopravy mohou slavit na železnici i na lodi

Syčení páry na kolejích i na řece doprovodí v neděli společné oslavy 120 let provozu Posázavského pacifiku a 80. narozeniny kolesového parníku Vltava. České dráhy a Pražská paroplavební společnost připravily parní jízdy z Prahy do Davle a opačným směrem, přičemž zájemci o nostalgický výlet si mohou vybrat, zda pro cestu tam zvolí historický vlak a pro zpáteční cestu plavbu na lodi – nebo jim to bude spíše vyhovovat naopak.

Posázavský Pacifik. | Foto: archiv PID