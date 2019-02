Střední Čechy – Příslibem pro motoristy, kteří se pohybují na Mladoboleslavsku, je poslední jednání středočeských radních. František Petrtýl (ANO), který má na starosti dopravu, představil práce na zahájení investiční přípravy výstavby nových komunikací i rekonstrukcí: sedm akcí dohromady za 1,4 miliardy korun včetně DPH. Mají přispět k rozvoji regionu, jestliže nejen vyřeší dopravně problémové lokality, ale také nabídnou chybějící propojení.

„Všechny se vztahují ke zlepšení dopravní infrastruktury, která musí reagovat na dynamický rozvoj průmyslových zón spojených s investicemi automobilky – největšího zaměstnavatele středních Čech,“ konstatoval Petrtýl, že plánované stavby mají vyjít vstříc především potřebám Škody Auto.

Samotné práce sice ještě nejsou na dohled – zahájení investorské přípravy nicméně nabízí nadějné vyhlídky. Cestu k tomu, že v letech 2019–2023 bude na tyto projekty dopravních staveb možno získat peníze ze SFDI, Státního fondu dopravní infrastruktury, otevřel podpis ujednání o porozumění se společností Škoda Auto hovořící i o zlepšení veřejné dopravní a technické infrastruktury v mladoboleslavském a vrchlabském regionu (a následné začlenění tohoto dokumentu do vládního usnesení). Ze SFDI by kraj, který bude prostřednictvím své správy a údržby silnic investorem, měl získat celou potřebnou částku. „Finanční prostředky by měly být čerpány ve stoprocentní výši,“ potvrdil Petrtýl.

Již v příštím roce mají být k dispozici peníze na rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd na současných objízdných trasách. Za 244 milionů korun včetně DPH se v této první fázi mají dočkat obnovy části komunikací číslo II/268, II/610, III/2768, II/272, II/276.



Připravované silniční stavby na Mladoboleslavsku: - Kompletní rozšíření třídy Václava Klementa (bez křižovatky I/38 s TVK) 193,60 milionu korun s DPH

- Propojení průmyslové zóny Plazy s mimoúrovňovou křižovatky Kosmonosy – prodloužení silnice III/0164 90,75 milionu korun s DPH

- Propojení ulice Pražská a mimoúrovňové křižovatky Mladá Boleslav včetně okružní křižovatky ulic Pražská a Mileny Hážové 133,10 milionu korun s DPH

- Rekonstrukce ulice Boleslavská v Kosmonosech 60,50 milionu korun s DPH

- Prodloužení SVT 23 milionu korun s DPH na investorskou přípravu

- Propojení mimoúrovňových křižovatek Kosmonosy a Bezděčín – chybějící úsek II/610 100,00 milionu korun s DPH na investorskou přípravu

- Rekonstrukce objízdných tras – stávající síť (II/268, II/610, III/2768, II/272, II/276) 803,50 milionu korun s DPH



Celkem 1404,45 milionu korun s DPH



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje