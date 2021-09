Z Prahy do Kyjeva odletěli středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) a krajský radní pro oblast pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09). | Foto: twitter P. Peckové

Spolupráce s partnery na Ukrajině by se neměla rozvíjet jen v oblasti kulturní výměny; prohloubit se mohou přátelské vztahy mezi městy a obcemi, příležitost se nabízí k navázání spolupráce v oblasti školství, hospodářských komor, ale i propojení podnikatelských aktivit. Takové jsou plány, s nimiž uprostřed noci na úterý odletěli z Prahy do Kyjeva středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN) a krajský radní pro oblast pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda (Spojenci/TOP 09).

