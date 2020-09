Proplácení žákovského jízdného pokračuje

Projekt „jízdného zdarma“ ve Středočeském kraji pokračuje. V souvislosti se začátkem školního roku na to upozorňuje krajský úřad. Stále platí pravidla známá z minulosti: do projektu Středočeského jízdného se mohou zapojit dojíždějící žáci a studenti základních i středních škol či učilišť – a také senioři nad 65 let.

Ilustrační foto. | Foto: Attila Racek