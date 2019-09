Účastníci demonstrace si přinesli transparenty, na kterých měli hesla, jako například „Lepší vzduch pro naše děti i rodiny“, „Nechceme rozšíření výroby pro Vafo“ nebo „Smradu hafo, to je Vafo“.

Pořádající spolek Praha pro život na facebookové události uvedl: „Zápach nás omezuje v našem každodenním životě. Diktuje nám, kdy můžeme větrat, jít s dětmi ven na procházku, posedět na balkoně, nebo si jít zaběhat. Přijdte vyjádřit svoji nespokojenost s aktuální situací a že nechcete, aby vaše děti a rodinní přislušnicí dýchali tento zápach!“

Na akci vystoupil i řeporyjský starosta Novotný, setkání se zúčastnil i Václav Láska (Senátor 21), zvolený do horní komory parlamentu za Prahu 5 a 13. Protestující jednali i s pirátskou poslankyní Danou Balcarovou. „Zrovna dneska (ve čtvrtek) ráno byla továrna cítit opravdu hodně silně. Je to běh na dlouhou trať, ale my ho vyhrajeme. Pravda a láska zvítězí nad smradem a Chrášťany,“ řekl Novotný.

Organizátorům vyjádřila podporu i atletka Zuzana Hejnová. Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek, která bydlí na Zličíně, poslala vzkaz: „Je to opravdu velký smrad, kolikrát se při něm nedá ani spát. Když si chci jít v okolí zaběhat, není to skoro možné. Taková továrna podle mě na kraj města nepatří.“

Zápach je cítit až v Nových Butovicích

Podle demonstrantů je zápach občas cítit až v Nových Butovicích. Také autor tohoto textu se na „vlastní nos“ tento týden přesvědčil o přetrvávajícím problémům i ve Stodůlkách. Během léta si na nepříjemný smrad z granulí stěžovali i obyvatelé Prahy 6.

Mluvčí ministerstva životního prostředí Pavla Roubíčková podle serveru iRozhlas.cz účastníkům demonstrace sdělila, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) firmě Vafo v minulosti udělila pokuty v řádu stovek tisíců. Podle jedné z demonstrujících je to však pro takovou firmu jako zaplatit si parkovací lístek.

Hospodaření společnosti

Firmě Vafo Praha podle posledních dostupných údajů ze Sbírky listin v roce 2017 vzrostl čistý zisk meziročně o 18,7 procenta na 612,7 milionu korun. Čistý obrat stoupl o 17,6 procenta na 3,68 miliardy korun. Kromě Chrášťan u Prahy má firma v Česku závody v Ratmírově na Jindřichohradecku, Chelčicích na Strakonicku a Chotovinách na Táborsku.

Firma Vafo požádala loni o rozšíření výroby Středočeský kraj, který změnu povolil. Proti tomu se odvolal pražský magistrát. Spor má vyřešit ministerstvo pro životní prostředí. Podle Roubíčkové by to mělo být zhruba v polovině října. „Možnosti Prahy jsou bohužel v této věci omezené,“ uznal primátorův náměstek pro životní prostřední Petr Hlubuček (STAN, Spojené síly pro Prahu) po jednání s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO).

„V době, kdy stále pokračuje řízení o vydání Integrovaného povolení, nechceme a nebudeme svými komentáři nebo aktivitami ovlivňovat rozhodování úředníků. Zopakuji tedy pouze základní fakta. Během 25 let našeho podnikání v Chrášťanech plníme limity stanovené normami či zákony České republiky beze zbytku, což potvrzuje více než 30 provedených kontrol, především pak ze strany ČIŽP,“ citoval web Českého rozhlasu s odkazem na agenturu ČTK marketingového ředitele Vafo Martina Šámala.

Hodnoty pachových jednotek na výstupu jsou ve firmě podle něj hluboko pod těmi, které mají obdobné výroby v Německu, Nizozemsku a dalších zemích. „Celá čtyřstupňová soustava čištění vzduchu odstraňuje zhruba 92 procent pachových stop. Vše výše uvedené je naše iniciativa a dobrovolná investice v hodnotě 68 milionů korun nad rámec našich zákonných povinností,“ doplnil Šámal.

„Firma rok co rok slibuje, že se situace bude zlepšovat. Realita je ovšem zcela opačná. Každý rok se zápach zhoršuje,“ tvrdí lidé ze spolku Praha pro život, kterým vadí smrad z granulí v několika pražských městských částech. Demonstranti viní vládní resort pod vedením Richarda Brabce (ANO) kvůli nedostatečné legislativě. „My proti továrně jako takové nic nemame, ale pokud chce rozšířit výrobu, musí nainstalovat příslušné filtry. Českou firmu, pokud bude vybavena dobrou technologií proti zápachu, spíš podpoříme,“ dodali organizátoři v jedné z diskuzí na sociální síti.