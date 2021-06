Pro všechny trouby to ale nebude stejné: u některých se počítá s dokončením prací za čtyři týdny, v levé troubě Lochkov potrvají týdnů pět – a v pravé troubě Cholupice dokonce sedm.

Lochkovský tunel.Zdroj: archiv Ředitelství silnici a dálnic ČR

Začíná se již po odeznění dopravní špičky na počátku víkendu – v pátek 18. června dvě hodiny před půlnocí. Nejprve přijde na řadu cholupický tunel, konkrétně jeho pravá trouba (ve směru jízdy k letišti, na Beroun a na Plzeň). Stejně jako i v následujících týdnech potrvá omezení do pondělní čtvrté ranní. A také opatření jsou shodná.

„Provoz bude převeden do druhé trouby pro opačný směr jízdy, kde bude veden obousměrně v režimu 1+1 jízdní pruh, eventuálně 1+2,“ připomněl Buček. Aktuálně bude provoz veden v levé tunelové troubě v režimu 2+1 (se dvěma pruhy ve směru k Benešovsku a dále na Brno). Stejné to má být i o dalších víkendech až do přelomu července a srpna.

Během uzavírek se dodavatel bude věnovat pracím, které se bez omezení dopravy neobejdou. Patří k nim například výměna proudových ventilátorů.

Upozorňujeme na opravu stavebních a technologických částí tunelů Cholupice a Lochkov na Pražském okruhu. Oprava začne dnes od 22 hod. To sebou přinese 20 víkendových uzavírek jednotlivých tunel. trub. Začínáme PTT Cholupického tunelu. Oběma směry se bude jezdit LTT v režimu 2+1. pic.twitter.com/smaOsmZvQJ — ŘSD (@RSD_oficialni) June 18, 2021

Oprava tunelů na Pražském okruhu D0



- Zakázku získalo sdružení Subterra + ELTODO, které z trojice uchazečů předložilo nejvýhodnější ekonomickou nabídku: práce provede za 176,9 milionu korun bez DPH.



- Stavební část opravy tunelů řeší obnovu protismykových vlastností vozovky brokováním (tryskáním ocelovými broky) a výměny požárních uzávěrů (dveřních křídel) záchranných cest (vstupy do propojek tunelových trub) včetně bezpečnostního značení.



- Technologická část zahrnuje náhradu 42 proudových ventilátorů novými. V Cholupickém tunelu tak bude vyměněno „kus za kus“ 22 ventilátorů, v tunelu Lochkov 20. V levé tunelové troubě tunelu Lochkov dále bude nahrazeno všech 290 svítidel nouzového únikového osvětlení.



- V obou tunelech budou renovovány SOS kabiny. Součástí bude výměna opotřebených součástí (dveřní kování, automatický zavírač), očištění povrchů a jejich ošetření konzervačním přípravkem, nalepení nových piktogramů a štítků. Celkem se jedná o 55 vnitřních a 10 vnějších skříní.



- Úpravy čekají systémy detekce nebezpečných nákladů a měření úsekové rychlosti. Dojde i na obměnu systémů radiového volání v tunelech, aby zajistily pokrytí frekvence integrovaného záchranného systému 700 MHz.



- Celková doba pro dokončení díla uvedená ve smlouvě dosahuje 20 týdnů.



Zdroj: Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR