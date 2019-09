Pro některé veterináře znamená současná situace více práce, kdy lidi chtějí nechat narychlo své psy očipovat. Tak hodnotí situaci například veterinář Josef Král z veterinární kliniky U Kašpara v Kolíně.

„Vysvětlujeme lidem, že od 1. ledna platí zákon, že nebudeme smět navakcinovat psa proti vzteklině, který nebude zároveň očipovaný. Určitě jsme to ale na zájmu poznali a čipujeme od pěti do deseti psů denně,“ podotkl. Situace není ale taková, že by majitelé psa čekali týdny na termín pro očipování. „Záleží den na dni, pokud nemáme moc objednaných případů, tak není ani nutné se objednávat,“ řekl.

Veterináři však mají raději, když se lidé se svým psem objednají. „Vyplňování formulářů a registrace online nějaký čas zabere,“ vysvětlil.

Oproti tomu větší problém nemají na veterinární klinice Salvus v Mladé Boleslavi. „Teď zájem sice je, ale že by se to promítlo na delších frontách, to říct nemůžeme,“ řekl veterinář Martin Zákravský. Pejskaři se ani nemusejí objednávat, staří přijít v ordinační dobu. „Čip je rychle aplikovaný, pak se vyplní registrační karta a je hotovo,“ uvedl lékař.

Koho se týká povinné označení mikročipem?

Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data by měl být na území České republiky označený každý pes.



Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).



Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.



Zdroj: Státní veterinární správa

Čip vyjde majitele psa na několik stokorun i s aplikací. Samotné zařízení stojí od 120 do 450 korun, kdy záleží na konkrétním typu.

„Čipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z bioompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso,“ popsal zákrok Petr Vorlíček, mluvčí Státní veterinární správy. Ten hovoří i o případné pokutě: za psa bez tohoto označení hrozí ve správním řízení pokuta až ve výši 20 tisíc korun.

Státní veterinární správa hovoří o výhodách, jako snadná identifikace psa ze strany kontrolních orgánů. Zefektivnit se tím má i monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených předpisů. „Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren,“ řekl Petr Vorlíček.

Proč se čipování zavádí?

Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:



zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR, Celní správa, obce atd.).



účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,



umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,



bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),



zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.



Zdroj: Státní veterinární správa