Ví to alespoň každý, kdo kamenné hlavy poznal ve filmové pohádce Láska rohatá. Ano; právě tady to bylo: zde se zoufalá služebná Anička potkala s nešťastným čertovským učněm Záprtkem, aby se mohl rozehrát příběh jejich pozoruhodného vztahu. Ten nově připomíná i krajská centrála pro podporu turismu. Připravila nový materiál, který zve k návštěvě desítky nejpohádkověji pohádkových míst středních Čech. A Harfenice mezi nimi nemůže chybět!

Známá místa, známé snímky

Deset míst jako z pohádky, desítka pohádek spojených s domovem. Taková je nabídka Pohádkového putování, s nímž nově přichází Středočeská centrála cestovního ruchu. Zájemcům o výlety nově nabízí brožuru s filmovou tematikou, která má jednoznačné zaměření: právě na místa spjatá s českými pohádkami.

Připomenout si tak lze třeba oblíbenou pohádku Tři veteráni, jež se natáčela u lomů v sousedství Koněpruských jeskyní, nebo snímek Jak se budí princezny, vzniklý v pohádkovém prostředí zámku Konopiště. Zájemci se však mohou těšit i na oblíbené tipy na další zajímavá místa v okolí pohádkových lokalit, připomněla za krajskou turistickou centrálu Linda Dlouhá.

Výhry pro věrné i ještě věrnější

Nechybí ani soutěžní hra, jež putování po pohádkových místech ještě osvěží. Poklad jako z pohádky sice na jejím konci nečeká, avšak výhra i tak stojí za to, byť se netřpytí zlatem či leskem drahokamů. „Návštěvníci mohou získat například rodinné vstupenky nebo další zajímavé ceny,“ upozornila Dlouhá, co čeká na návštěvníky razítkovací hry nachystané až do konce srpna. S upřesněním, že odměny, jež ocení jak děti, tak jejich dospělý doprovod, jsou odstupňované podle počtu navštívených míst.

Už za tři razítka obdrží soutěžící drobný propagační předmět – a za šest navštívených míst budou soutěžící odměněni rodinou vstupenkou. „Například do Parku Mirakulum v Milovicích, Zooparku Zájezd na Kladensku, Farmaparku Soběhrdy na Benešovsku nebo do Dětského ráje na zámku Berchtold v Kunicích v Ladově kraji u Prahy,“ upozornila Dlouhá, jak atraktivní cíle jsou v nabídce.

Nasbírat na soutěžní kartu lze ve středních Čechách až osm razítek – a s celou kolekcí je spojena ještě další odměna. Větší. Může jí být například stolní hra o Kutné Hoře.

Vypravit se je možné i na místa, kde vznikaly novodobější pohádky, zve Dlouhá také k jinému putování než za klasikou. „Soutěžící mohou získat razítko ve skanzenu v Přerově nad Labem, kde se odehrála pohádka Zakleté pírko, ve skanzenu v Kouřimi, který se stal dějištěm pohádky Tajemství staré bambitky, nebo v Chrustenické šachtě u Berouna, kam filmaři zavítali při natáčení pohádky Čertí brko,“ upozornila. Dalšími místy, kde si lze říci o razítko, jsou vedle již zmiňovaných Koněpruských jeskyní a Konopiště ještě zámek Žleby či hrady Český Šternberk a Točník. Vesměs tedy jde o oblíbené výletní cíle.

Především pro rodiny s dětmi

Leták s pohádkovým putováním a soutěžní kartou pro razítka lze získat například ve středočeském infocentru v centru Prahy; na adrese Husova 21. Elektronická verze je ke stažení na webu strednicechy.cz; přímou cestu může nabídnout třeba odkaz 1url.cz/@zapohadkami. Jde o materiál, která navazuje na úspěšnou brožuru Filmová místa vydanou na jaře, zdůraznila ředitelka krajské turistické centrály Zuzana Vojtová – s tím, že nejnovější nabídka je zaměřena především na rodiny s dětmi. „Pohádková podoba středních Čech je důvodem, proč se k nám filmaři rádi vracejí. Zároveň jsme chtěli návštěvníky motivovat k opakované návštěvě a odměnit je za jejich věrnost středním Čechám,“ odkázala i na srpnovou soutěžní hru.

Nejpohádkovější místa středních Čech

- Český Šternberk – Anděl Páně

- Lom u Koněpruských jeskyní – Tři veteráni

- Zámek Konopiště – Jak se budí princezny

- Hrad Točník – Princezna zakletá v čase

- Chrustenická šachta – Čertí brko

- Skanzen v Přerově nad Labem – Zakleté pírko

- Zámek Žleby – Tři bratři

- Hrad Valečov – Lotrando a Zubejda

- Skanzen Kouřim – Tajemství staré bambitky

- Harfenice u obce Želízy (Liběchova) – Láska rohatá



Zdroj: Středočeská centrála cestovního ruchu