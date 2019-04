Střední Čechy – Chronická nemoc nemocnic Středočeského kraje je stejná jako jinde: dlouhodobý nedostatek pracovníků. Ve středu to potvrdil radní pro oblast zdravotnictví a bezpečnosti Robert Bezděk (ANO) – s tím, že přesto nedochází k omezování poskytovaných zdravotních služeb. Pět nemocničních akciovek působících v Kladně, Mladé Boleslavi, Kolíně, Benešově a Příbrami by podle jeho slov mohlo okamžitě přijmout více než stovku lidí. „Chybí přibližně 40 lékařů a 80 všeobecných sester a dalšího středně zdravotnického personálu,“ upřesnil.

Ilustrační foto. | Foto: Vlastimil Leška

Posily z Ukrajiny tenhle problém dlouhodobě nevyřeší, připomněl Bezděk. Z jeho slov vyplynulo, že recept je třeba hledat doma. Jedno z řešení spatřuje ve snazším přístupu ke vzdělání, a to včetně lákání budoucích zdravotních sester (ale i jejich mužských kolegů) do středních škol. To se kraj snaží podporovat pomocí stipendií, jež by současně měla pomoci s řešením dalšího problému: dosud z řad absolventů zdravotnických škol nastupuje do práce v nemocnicích jen necelá čtvrtina. Mezi 20 a 25 procenty. To není dobrá zpráva – a v době, kdy populace stárne, to platí dvojnásob.