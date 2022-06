Potvrdila, že policisté řešili problémy s drogami i alkoholem – avšak zdůraznila, že nešlo o „nic extrémního“. Byť pro půl stovky návštěvníků se to tak jevit nemusí: po dechové zkoušce jim policisté přímo na místě odebrali řidičák. I tak má Suchánková jasno – proti minulým letům byl letošní ročník klidnější. „Ve všech ohledech: méně účastníků pod vlivem alkoholu či drog, bezproblémový i z pohledu veřejného pořádku,“ shrnula pohled policie. Celkově se od pátku do neděle zapojilo do bezpečnostní akce spojené s konáním festivalu na dvě stovky policistů.