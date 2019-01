Brandýs nad Labem – Hodně velkou otrlost projevil řidič, kterého pět hodin po středečním poledni nachytali za volantem policisté z Brandýsa nad Labem na Praze-východ. Při kontrole, k níž ho zastavili v brandýské Pražské ulici, vyšlo najevo, že na levém předním sedadle neměl co pohledávat: orientační drogový test ho odhalil jako konzumenta návykových látek. A posadit se tam neměl také z toho důvodu, že aktuálně není držitelem řidičského oprávnění.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Černý

Ukázalo se, že dotyčný přišel o papíry ani ne o celé dva dny dříve – v noci na úterý – a také to bylo v souvislosti s drogami. Krátce před půlnoci se snažil ujet policejní hlídce, která ho chtěla zastavit. On šlápl na brzdu až ve Strojírenské ulici, která je slepá, uvedla k této honičce Eva Hašlová z územního odboru středočeské policie pro Prahu-venkov: Východ. „Zde, při manévru a pokusu opět ujet, poškodil policejní vůz a zranil jednoho z policistů,“ konstatovala s dodatkem, že úprk se nezdařil. Následovala kontrola spojená s odhalením drog. „Svým chováním se dopustil hned několika přestupkových jednání, a to neuposlechnutí výzvy úřední osoby a řízení vozidla pod vlivem návykové látky,“ komentovala Hašlová první případ. Po středečním odhalení si dotyčný může ještě doplnit maření výkonu úředního rozhodnutí.

Ve středu ovšem pro policisty z Prahy-venkov: Východ nešlo o jediný případ drog za volantem. Už dopoledne dopraváci kápli v Měšicích na 29letého šoféra, který rovněž nebyl čistý. „Po zastavení řidiče ve voze značky Audi následovala běžná silniční kontrola. Během ní se podrobil i orientačnímu testu na přítomnost návykových látek v těle. Zřejmě pro něj nebylo překvapením, že tento test ukázal pozitivní výsledek,“ konstatovala Hašlová a připomněla, že dalším krokem bylo lékařské vyšetření spojené i s odběrem krve a moči. „Policisté muži zadrželi řidičský průkaz. Jednání, které je kvalifikováno jako přestupek, bude oznámeno příslušnému správnímu orgánu k následnému projednání,“ připomněla v pátek Hašlová.