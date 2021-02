„V rámci této stavební sezony dojde k modernizaci poloviny dálnice ve směru na Prahu a nezbytné dokončovací práce,“ upřesnila Štočková. S tím, že vše skončí v létě. Již kompletně.

Už na sobotu se chystá omezení provozu na několika místech. „Proběhnou dílčí opravy povrchu vozovky v okolí a na mostě Šmejkalka a současně dojde k úpravám předjížděcích pásů ve středním dělicím pásu,“ upozornila. To nicméně bude vlastně jen jakási příprava na rozsáhlejší omezení, které bude následovat.

Přijde to o dalším víkendu, 6. a 7. března, kdy se dopravní opatření postupně rozvinou po celé trase modernizovaného úseku Mirošovice–Hvězdonice, měřícím 7,646 kilometru. „Provoz bude převeden v režimu 2+2 jízdní pruhy na pravou část dálnice a začne modernizace části levé, tedy ve směru z Brna do Prahy,“ přiblížila Štočková, s čím mohou řidiči počítat.

Modernizace úseku mezi Mirošovicemi a Hvězdonicemi začala již v roce 2019 (přičemž most Šmejkalka je samostatná stavební akce, jež není součástí zakázky společnosti Eurovia CS. Nachází se na něm šest mostů, přičemž pět z nich je v trase dálnice a v jednom případě se jedná od nadjezd.

„Již byl vyměněn most přes dálnici u Hvězdonic a proběhla modernizace pravé části dálnice, tedy z Prahy do Brna, a práce ve středním dělicím pásu,“ konstatovala Štočková. Slibuje však, že s ukončením prací lze na rozdíl od minulých let počítat dříve než na podzim. Modernizace by v tomto úseku měla být kompletně hotova již v létě.