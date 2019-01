Kolín - Okresní soud v Kolíně v pátek v poledne vynesl rozsudek nad dvaatřicetiletou Bohumilou Šustrovou, která v letoším roce v Havlíčkově Brodě a Kolíně úmyslně poničila třiapadesát osobní aut.

Řidička kamionu Bohumila Šustrová u Okresního soudu v Kolíně. | Foto: DENÍK/Roman Martínek

Soud ji odsoudil k dvouletému trestu podmíněně odloženému na čtyři roky. Kromě toho musí být pod dohledem úředníků a během podmínky nesmí pít alkohol. Během zkušební doby také musí podle svých sil uhradit způsobenou škodu, která dosahuje zhruba 450 tisíc korun. Pokud by porušila podmínky odsouzení, mohla by skončit na dva roky ve vězení.

Páteční rozsudek, který soudce Zbyněk Kulich ukládal jako souhrnný i za skutky v Havlíčkově Brodě, zatím není pravomocný. Šustrová ještě zváží případné odvolání. Státní zástupkyně se odvolání vzdala.

Bohumila Šustrová, která devět let jezdila kamionem, se u soudu k ničení aut přiznala. Zpochybňovala pouze dva případy. Jenže podle soudce byly důkazy jasné. „Na kameni a cihle, které byly nalezeny uvnitř aut, byly pachové stopy obžalované," vysvětlil soudce, proč o vině obžalované nepochybuje ani v těchto případech.

Fantom parkovišť

Bohumila Šustrová se letos v únoru a dubnu oběma městy přehnala jako rozjetý kamion. Většinou aut poničila, když byla opilá. Do čelních skel házela kameny či dlažební kostky, urážela zpětná zrcátka a poškozovala karosérie. V únoru takto v Havlíčkově Brodě poničila na osmadvacet aut. Šustrová dobře věděla, co dělá, protože se striktně vyhýbala místům, kde by ji mohl zachytit městský kamerový systém.

„Uvědomovala jsem si, co dělám. Nedokážu si vysvětlit, co mne k tomu vedlo. Je mi to líto a chtěla bych všem poškozeným uhradit způsobenou škodu," přiznala u soudu Šustrová, která by se ráda vrátila k práci řidičky kamionu.

Podařilo se jí sehnat práci u jihlavské firmy. Nastoupit bude moci hned, jakmile dostane zpět řidičský průkaz, který ji úřady asi před třemi lety odebraly kvůli řízení v opilosti. Soud jí kvůli tomu nařídil i odpracování obecně prospěšných prací

Šustrovou v době, kdy ničila auta, trápil také rozchod s přítelem. U soudu řekla, že přišla o peníze, které investovala do renovace jeho domu.

Stěhování do Kolína

Poté, co policisté Šustrovou po sérii únorových útoků v Havlíčkově Brodě dopadla a obvinila z trestných činů výtržnictví a poškozování cizí věci, přestěhovala se na ubytovnu do Kolína. Začátkem dubna už začala Bohumila Šustrová řádit znovu a poničila patnáct aut se škodou přes 184 tisíc korun. Na Vysočině po sobě zanechala škodu ještě vyšší - přes 265 tisíc korun.

Šustrová se nerozpakovala ničit i majetek policie. V Brodě to byla budova policie, v Kolíně služební auto. „Viděl jsem, jak vzala kus betonu a hodila ho na policejní auto. Překvapila mne její odvaha," uvedl jeden ze svědků během čtvrtečního hlavního líčení.

Šustrová má ale na svědomí i fyzické napadení. Náhodnému svědkovi se totiž podařilo Šustrovou dopadnout, když v jedné z kolínských ulic ničila u aut zpětná zrcátka. Když se majitelka poškozeného auta Šustrové zeptala, jestli už to udělala i v Havlíčkově Brodě, tak na ženu Šustrová zaútočila pěstí.

Omluva poškozeným

Napadená měla podlitinu na hlavě a rozbité brýle. „Praštila mě pěstí, ale byla to rána jako od kladiva. Byla jsem naprosto v šoku, nikdy jsem nic podobného nezažila," popsala u soudu poškozená žena.

Šustrová se vzpouzela, i když na místo dorazila policejní hlídka. Nakonec skončila na záchytce. Policie ji následně znovu obvinila a soud ji poslal do vazby. Z té byla nedávno propuštěna. „Do vazby už se nikdy nechci vrátit. Chtěla bych se omluvit všem poškozeným. Kdybych to mohla vrátit, tak bych to udělala," omlouvala se u soudu Šustrová.

Pokud by se proti rozsudku odvolala, řešil by kauzu ještě Krajský soud v Praze.

Čtěte také: Chci se vrátit za volant kamionu, říkala u soudu ničitelka aut