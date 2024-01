Po osmé hodině dorazili za ředitelkou Helenou Všetečkovou starosta Roudnice František Padělek a místostarosta Jiří Řezníček, aby se u ní o věci informovali. „Uklidnilo nás, že to paní ředitelka a policie řeší,“ uvedl po krátké schůzce starosta.

Pedagogové popsali Deníku, že u školy takto ráno stojí běžně i kvůli bezpečnosti. Vylíčili také, že nově se po incidentu kontrolují studentům i pedagogům u vchodu do školy tašky. Situaci u školy monitorovalo jedno policejní auto.

Několik skupinek studentů a učňů a několik rodičů postávalo v pondělí 29. ledna mezi 7. a 8. hodinou u Střední odborné školy a odborného učiliště Neklanova. K stávce, k níž se žáci burcovali o víkendu kvůli údajnému ohrožování pistolí ze strany učitele tělocviku minulý týden, ale nakonec nedošlo. Žáci šli na osmou do školy dobrovolně, nebo na vyzvání několika učitelů, kteří stáli u školy a s žáky diskutovali.

O věci ráno u školy diskutovaly Natálie a Marie ze třídy, ve které se incident měl stát, ony ale na inkriminovaném tělocviku nebyly. „Stalo se to prý zničehonic na konci hodiny. Naše spolužačky z toho byly v šoku. Psaly nám, že si je postavil do řady ke zdi, vytáhl na ně pistoli a řekl, že kdyby měl náboje, postřílí je,“ popsaly studentky středeční incident, jak o něm slyšely od přímých aktérek.

Deník o věci mluvil i s Ondřejem, Jiřím a Martinem, dotčený pedagog byl prý jejich třídní učitel. „Učil nás dvě hodiny předtím a druhý den nato první hodinu, řval na nás „do p…le“. Druhou hodinu už šel na kobereček. Pak jsme ho viděli odcházet, řekl, že jde pryč od nás,“ popsali studenti. „Dříve se choval normálně, teď měl asi syndrom vyhoření,“ dodali Ondřej a spolužáci.

K neuvěření. Falešný bankéř objednal ženě i taxi, aby peníze odvezla, kam chtěl

Ke škole dorazili i někteří rodiče. „Dcera byla v jiné třídě, ale asi týden předtím jim prý tento učitel měl říct: „škoda, že tady nemám zbraň“. A nikdo nic neudělal. Je to špatně, zvlášť po té Praze,“ řekla maminka Věra s odkazem na prosincový masakr na Filozofické fakultě v Praze. Její dcera se podle ní bojí projevovat, děti jsou zastrašované, aby věc nevířily.

Podle pedagogů Tomáše Řeháčka a Jaroslava Švojgra se dělá z komára velbloud. „Lidé v tom vidí paralelu se střelbou na Filozofické fakultě. Ale byl to jen hloupý žert kolegy vtipálka. Neuvědomoval si, co dělá,“ uvedli učitelé s tím, že kolega měl prostě takovýto sarkastický humor. „Myslel to asi tak, že je pustí domů a vystřelí ze startovací pistole,“ míní jeden z pedagogů.

Před školou byl v pondělí 29. ledna také rodič jednoho ze studentů „Neklanky“ Ivo Nagy. „Stavěl děti ke zdi po každém tělocviku a zahlásil: „Zdar, jděte domů“. Chytl se toho někdo naivní, kdo se vystrašil, takto to vzniklo,“ řekl Deníku tento tatínek, který patří k rodičům spokojeným s postupem školy po incidentu i s novými bezpečnostními opatřeními.

Mohlo by vás zajímat: Ostudy regionu: mrazírny a koželužna v Litoměřicích, dům bez razítka v Budyni

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín