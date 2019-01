Rozmary zimy přitvrdily: od soumraku hrozí náledí

Střední Čechy – Kvůli sněžení to klouže na silnicích i na chodnících – nejspíš to však bude klouzat ještě mnohem víc. Vyplývá to z aktuálního upozornění meteorologů, kteří varovali, že se od čtvrtečního podvečera a během celé noci na pátek může v některých částech Středočeského kraje tvořit náledí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Autor: Milan Holakovský