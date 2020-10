Brzkého rozšíření by se měla dočkat rezervace velkých kopytníků, kterou poblíž Milovic na Nymbursku provozuje v části někdejšího vojenského výcvikového prostoru obecně prospěšná společnost Česká krajina. Že se oblast, jejíž charakter pomáhá měnit k lepšímu pastva divokých koní, zubrů a praturů, může brzy zvětšit, potvrdili Deníku jak ředitel České krajiny Dalibor Dostál, tak náměstek středočeské hejtmanky Miloš Petera (ČSSD).

Stádo divokých koní v rezervaci u Milovic. | Foto: archiv České krajiny

Právě kraji patří pozemky, o něž se má plocha rezervace rozšířit – a z Peterových slov vyplývá, že se již schyluje k podpisu smlouvy o pronájmu. „Panu Dostálovi jsme poslali její návrh – a on poslal připomínky. My se s nimi vyrovnáme – a v nejbližších dnech by smlouva mohla být podepsána,“ konstatoval náměstek hejtmanky.