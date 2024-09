Před vycházkami do lesa a lesoparků i před rybařením důrazně varuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková. | Video: Deník/Milan Holakovský

/VIDEO/ Před vycházkami do lesa a lesoparků i před rybařením důrazně varuje hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Za současného počasí může jít o život, upozornila v neděli 15. září po jednání krajského krizového štábu.

Připomněla, že i když platnost výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu před silným větrem v neděli končí, foukat stále bude velmi intenzivně. Vítr tedy nadále může lámat stromy a jejich větve; v silně podmáčené půdě je také snadno vyvrátí. Zásahy spojené s odstraňováním spadlých stromů ostatně během víkendu představují nejčastější důvod k výjezdu hasičů – a dá se očekávat, že v příštích dnech tomu bude podobně. Pecková proto doporučuje nyní do lesů a parků nechodit.

„Od rána mají hasiči kvůli stromům jeden výjezd za druhým,“ komentovala nedělní situaci. „Takže bych chtěla moc poprosit, abyste nechodili do lesů, nechodili do parků a nepohybovali se v blízkosti stromů,“ obrací se k občanům. „Prosím; je to nebezpečné,“ zdůrazňuje.

V tom se shoduje třeba s upozorněními, která v sobotu vydaly radnice některých městských částí Prahy i magistrát. Praha 1 uzavřela přístup na Střelecký ostrov i kvůli padajícím větvím; nikoli jen s ohledem na stoupající hladinu Vltavy. Před rizikem vyvrácení stromů ve Stromovce varovala občany radnice Prahy 7 – a Praha 11 zase na facebooku odrazovala od vstupu do hostivařského lesoparku. S tím, že hasiči při obhlídce zjistili, že stabilita některých stromů je „katastrofální“ – a nebezpečí pádu skutečně vysoké. Náměstkyně primátora Jana Komrsková (Piráti) upozornila také na uzavření některých dětských hřišť – nejen ve Stromovce či Hvězdě, ale i na Petříně či Letné. Kvůli nebezpečným stromům zůstala uzavřena i zoologická zahrada – a zvažují se například i opatření týkající se některých hřbitovů.

Hejtmanka Pecková radí nechodit ani k vodě, v čemž se ostatně také shoduje s pražskými kolegy. Speciálně se pak obrací na rybáře: s výzvou, aby kvůli bezpečnosti zapomněli na chytání u rozvodněných řek. Všem 26 středočeským městům, která fungují jako obce s rozšířenou působností, v neděli doporučila, aby využily svého práva dočasně rybaření na tocích na svém území zakázat, pokud u nich platí druhý stupeň povodňové aktivity nebo vyšší. Ví totiž o případech z víkendu, kdy rybáři nedbali na to, že vysedávat u prudce tekoucí vody za nynějšího extrémního počasí není radno.

„Se stejným doporučením jako na obce s rozšířenou působností se obrátím také na všechny rybářské svazy,“ poznamenala hejtmanka. „Aby to doporučení předaly svým členům,“ řekla Pecková Deníku. „Prosím, buďme rozumní; nepohybujme se v blízkosti řek,“ zdůraznila.