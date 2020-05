S koronavirem nyní stůňou čtyři stovky Středočechů, nakazilo se devět set

Ještě den – a pokud se onemocnění bude šířit stejným tempem, počet Středočechů, kteří se od začátku epidemie nakazili novým typem koronaviru, by se mohl překulit přes devět stovek. Ukazuje to statistika ministerstva zdravotnictví mapující vývoj onemocnění Covid-19, které koronavirus způsobuje. Ve středních Čechách ministerstvo ve čtvrtek dopoledne evidovalo 894 pacienty; ve srovnání se středečním údajem je to o osm více.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň