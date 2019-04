Cesty především pro návštěvníky programu Knížecí Velikonoce na Křivoklátě na hradním nádvoří a železničního muzea v Lužné u Rakovníka naplno rozbíhají sezonu parních jízd na středočeských kolejích. Byť už se parní vlaky v kraji letos objevily: třeba při jízdě z Lužné do Žatce během první dubnové soboty, ve stejný den opakovaně vystrčila komín z metropole i mašina v rámci projektu Párou Prahou – nebo vlak, jenž o uplynulém víkendu vezl lidi z Velvar do Prahy na oslavu „tvrdovaječnictví“, připomínající dodávku vajec uvařených natvrdo pro výstavbu Karlova mostu před sedmi sty lety.

Tentokrát v pátek roztopí v pražských Vršovicích lokomotivu 556.0506 zvanou Štokr, která v sobotu i v neděli vyrazí ze Smíchova a potáhne historické vozy ze čtyřicátých a padesátých let minulého století. Výjimečně trasa parního expresu míjí rekonstruované nádraží v Berouně; vlaky tentokrát pojedou mimořádně přes Rudnou a v Berouně zastaví na Závodí (tam pobudou od 10.11 do 10.32 – a při zpátečních cestách na Smíchov mezi 17.34 a 17.51), sdělil Deníku Petr Pošta z centrály Českých drah. „Jízdenky na parní vlak je možné koupit v předprodeji u všech pokladních přepážek Českých drah. Cestujícím ale doporučujeme plánovat nedělní jízdu, která je volnější; místenkové lístky na sobotu jsou už téměř vyprodány,“ upozornil. Připomněl také, že zpáteční jízdenka z Prahy na Křivoklát stojí 320 Kč a v prodeji jsou rovněž úsekové jízdenky; slevy mohou získat cestující ve věku od 6 do 18 let, senioři nad 65 let a držitelé průkazy ZTP.

Už na pátek a sobotu chystá parní jízdy také železniční muzeum v Lužné u Rakovníka. Vlak s lokomotivou 354.195 alias Všudybylkou vždy hodinu před polednem vyrazí Lužné do Stochova, kde zájemci budou moci navštívit i běžně nepřístupnou čekárnu prezidenta T. G. Masaryka. Přímo v železničním muzeu bude v sobotu a neděli v provozu parní lokomotiva č. 21 na úzkorozchodném okruhu.

Křivoklátský parní expres pojede letos ještě na podzim a v zimě – konkrétně 5. října na Křivoklání a 14. a 15. prosince v souvislosti s Adventem na Křivoklátě, připomněl ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš. Z dalších nostalgických jízd s párou v čele vyzdvihl vlak sv. Jiří na Řipskou pouť (27. dubna), cestu do Brandýsa nad Labem na vojensko-historický program Audience u Karla I. (4. května), vlak do Dobříše, kde se uskuteční Májové oslavy (18. května), jízdu na Svatoanenský jarmark ve Žlebech (20. července), parní vlaky do Posázaví (6. července, 17. srpna a 31. srpna) či 125. výročí Sedlčanky (22. září).

Příznivci supící páry si ale přijdou na své i v jiných termínech při dalších akcích. Tedy – přijít na své by si měli. Předvídat předem, jak vše dopadne, je ošemetné: vždyť během loňského léta platil zákaz jízd parních lokomotiv v rámci opatření Středočeského kraje kvůli dlouhotrvajícímu suchu (a v posledních letech se to nestalo poprvé). Nebylo by tedy vhodné počítat s touto možností už při sestavování termínového kalendáře?

Ředitel Goliáš k tomu Deníku řekl, že zrovna během letních prázdnin je o parní jízdy mimořádný zájem. „Suchu se poručit nedá,“ konstatoval a připomněl, že lidé byli spokojeni, i když původně ohlášené parní vlaky vyjely s náhradní lokomotivou; dieselelektrickou bardotkou. „Zákaz byl vydán správně; to nemůžeme zpochybňovat,“ uvedl Goliáš. V nápadu vyhnout se termínům, které by kvůli suchu mohly být rizikové, však řešení nevidí. „Snažíme se akce rozprostřít; v květu a červnu je termínový kalendář nostalgických akcí přeplněný. V létě je navíc hodně zájemců, a to třeba v Posázaví; jak ze strany těch, kteří tam jsou na prázdninách, tak i Pražanů,“ vysvětlil.

Vývojem počasí vynucenou náhradu parní mašiny jinou lokomotivou může podle Goliášových slov někdo vnímat „trošku jako vadu na kráse“, je se s tím však třeba smířit. „Prostě se nedá nic dělat,“ krčí ředitel rameny.