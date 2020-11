Minulostí se zřejmě stane nabídka Středočeského kraje pro žáky, studenty a seniory, kteří si v případě splnění stanovených podmínek mohou podat žádost o proplacení peněz utracených za autobusy a vlaky. Krajští radní ve čtvrtek rozhodli, že 14. prosince zrušení projektu Středočeské jízdné navrhnou zastupitelům. Schválení lze očekávat: radu v 65členném zastupitelstvu podporuje 50 koaličních hlasů.

Návrh na zrušení proplácení jízdného ohlásil radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) jako součást masivních, opravdu velmi masivních úsporných opatření, která sám označil slovem „škrty“. Připustil sice, že ušetřit výdaje v řádu milionů je spíše symbolické, jestliže se propad příjmů kraje očekává přes dvě miliardy, nicméně to považuje za správné rozhodnutí: když šetřit, tak ve všem a všude, kde se dá. Dá se však spekulovat, že projekt středočeského jízdného by zřejmě skončil i za situace, že by nepřišla doba, kdy kvůli dopadům koronaviru a změnám ve výběru daní je třeba spořit každou korunu. Součástí koalice jsou nyní politici, kteří dříve z opozičních lavic proplácení jízdného kritizovali.