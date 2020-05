Program bezúročných půjček živnostníkům již naostro rozjíždí Středočeský kraj. Na twitteru na to upozornila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) s tím, že projekt zatím jako první testují podnikatelé v části Benešovska: v oblasti obce s rozšířenou působností Votice.

Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Roman Dušek

Živnostníkům, kteří se vyrovnávají s následky koronavirové krize, nabízí kraj na opětovný rozjezd podnikání zasaženého omezeními kvůli šíření nového typu koronaviru bezúročnou půjčku do výše 50 tisíc korun. Splácení může začít až od června příštího roku – a splacena musí být do března roku 2024. Peníze je ale možné do tohoto data vrátit kdykoli; třeba i jednorázově.