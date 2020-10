Lidé ve výkonu trestu se tak se svými blízkými mohou vidět jen prostřednictvím povoleného videohovoru, případně se uslyší v telefonu. Ani před zákazem přítomnosti návštěv ve věznicích to nicméně nebyla žádná sláva – a nejen kvůli tomu, že setkání v base bývá obecně prosto jakékoli romantiky i poezie. Odsouzení pobývající „uvnitř“ s blízkými osobami přicházejícími „zvenku“ mohli rozmlouvat nejen odděleni plexisklem, ale navíc s obličeji schovanými za rouškami.

Od pátku platí plošný zákaz návštěv vyhlášený vládou, který se vztahuje na všechny vazební věznice, věznice i ústavy pro výkon zabezpečovací detence. A v nich na všechny obviněné, odsouzené a chovance. Ruší se tím i návštěvy naplánované. Výjimka? Ano, i taková možnost existuje, ale spíše jen v teoretické rovině. Udělit ji může pouze ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO).

Podle vládního rozhodnutí platí toto ochranné opatření od pátku – a trvat má do skončení platnosti nouzového stavu, vyhlášeného právě kvůli šíření koronaviru. Minimálně tedy do počátku listopadu – prakticky „na tuty“ to ale bude déle. Za téměř jisté lze totiž považovat, že se nouzový stav bude prodlužovat.